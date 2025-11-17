影/天母「知名火鍋店大火」！黑煙狂竄恐怖畫面直擊

當下黑煙瀰漫！北市天母的德行西路上一間知名火鍋店，今天（17日）清晨發生大火，廚房跟店內裝潢都陷入火海，警消趕來迅速灌救的畫面也曝光。

火災現場。（圖／翻攝畫面）

當下目擊整起火警的民眾，也拍下影片po到「靠北天母幫」臉書社團，北市消防局也對整起火災做出說明，表示在今天清晨5點6分接獲報案後，共出動各式消防車輛11輛、救護車1輛、人員33名趕往，抵達後得知現場為2層磚造建築物，於1樓旁加蓋鐵皮起火，燒毀裝潢及廚房鍋具。

火災現場。（圖／翻攝靠北天母幫臉書社團，由網友Haung Ethan授權使用）

整起火勢在上午6點13分撲滅，現場無人傷亡，但詳細財損狀況跟確切的起火原因，仍有待店家、消防局火調科進一步調查，現場黑煙瀰漫亂竄的狀況也嚇壞當地居民。

（本新聞影片由網友Haung Ethan授權媒體報導使用）

火災現場。（圖／翻攝「靠北天母幫」臉書社團）

