影/天送業績！苗栗警攔查違規中巴 逮獲22黑工準備採生薑

苗栗縣頭份警分局南庄分駐所員警昨（11月30日）下午在南庄鄉山區執行交通勤務時，發現一輛中型巴士違規行駛禁行路段，攔查後赫然發現車內有22名失聯移工，包括泰國籍12名、越南籍10名，受雇於何姓地主準備上山採收野薑，警方偵訊後，依違反就業服務法移請移民署苗栗專勤隊處理。

苗栗警方攔查違規中巴，未料一上車竟發現22名乘客全是失聯移工。（圖／警方提供）

南庄分駐所巡佐廖國正、警員賴致寧昨天下午3點20分執行交通勤務時，於南庄鄉苗21線13公里處發現一輛中型巴士行駛禁行路段，且窗戶刻意拉上窗簾，行跡十分可疑。員警上前攔查後，發現車內除駕駛外，其餘22名乘客都是東南亞國籍人士，這群人見警察攔車盤查，個個面面相覷、面露尷尬。

這輛中巴駕駛違規，被員警攔查，車上載的全是要去採生薑的移工，沒想到警方一查全是失聯移工，通通移送移民署專勤隊。（圖／警方提供）

警方指出，由於人數眾多，2名員警立即通報線上巡邏警力支援將人帶回調查。經進一步查證，確認為泰國籍失聯移工12名（男性5名、女性7名）及越南籍失聯移工10名（男性3名、女性7名）。69歲陳姓駕駛表示，接受何姓男子雇用，昨天分別自嘉義縣梅山鄉、新港鄉載送22名移工，準備前往南庄鄉東河村陸家地區、鹿場部落採收野薑及野薑花，不知道苗21線部份路段公告巴士禁止行駛。

苗栗警方攔查違規中巴，未料一上車竟發現22名乘客全是失聯移工。（圖／警方提供）

頭份警分局指出，南庄鄉神仙谷、鹿場部落的苗21線產業道路，在10.5公里至14.5公里路段因經常發生落石坍方災害，為公眾交通安全，交通部公路總局早已公告該路段禁止甲、乙類大客車通行。由於何姓雇主以中型巴士載運這些非法工人，企圖掩人耳目，未料車子即將抵達目的地時，卻因交通違規意外曝光。

頭份警分局長郭譯隆表示，近來查獲失聯移工人數大幅增多，其中假觀光真打工情事層出不窮，並衍生出非法打工、賣淫等情事發生，造成治安隱憂。他呼籲民眾不要雇用非法移工助長歪風，如有發現疑似失聯移工請向專勤隊或警方通報查緝，以淨化社會之治安。全案偵訊後依違反就業服務法移送移民署苗栗專勤隊處理後續遣返作業，並將追究何姓雇主責任。

