影/天道盟大哥組販毒集團主打「24小時送貨」警破毒窟

北市刑大偵三隊日前根據線報，成功瓦解一個由天道盟正義會，42歲沈姓大哥所組織的販毒集團。該集團在桃園火車站對面商業大樓設立據點，並在新北市鶯歌區藏放毒品，透過「中控台」接單，提供24小時不間斷的毒品配送服務，警方攻堅行動共逮捕7人，查獲大量毒品及武器。

台北市刑大破獲天道盟正議會的黑幫販毒集團。（圖／警方提供）

警方調查，自稱天道盟正義會大哥的沈姓男子，從今年3月開始經營網路販毒，精心策劃以企業化模式運作。他先在桃園火車站對面精華區的商業大樓承租辦公室作為幫派活動據點，再於新北市鶯歌區承租公寓藏放毒品，採取AB點分離方式，以防範警方突襲臨檢。沈嫌還招募6名小弟組成販毒網絡，其中4人負責看守鶯歌的毒品倉庫並安排出貨。

廣告 廣告

沈姓主嫌組織的販毒集團，還主打24小時送貨到府服務。（圖／警方提供）

此販毒集團運作嚴密，沈姓男子設立「中控台」全天候接收訂單，毒品買家下單後，沈男便指派小弟從鶯歌的毒窟出發，主打「24小時不斷電送貨到府」服務，吸引大量毒蟲上門消費。北市刑大經過一個多月的蒐證監控，掌握集團運作模式及各據點位置後，見時機成熟隨即展開攻堅行動。

警方先在桃園的辦公大樓逮捕沈男等3人，隨後前往鶯歌逮捕負責看守倉庫和出貨的4名成員。行動中共查扣現金10多萬元、毒品咖啡包189包、K他命36包、彩虹菸122支、依托咪脂、安非他命等多種毒品，另外還起獲鎮暴槍1把、電擊棒1支及監視器設備等證物。

警方破獲黑幫販毒集團。（圖／警方提供）

警方將7名嫌犯帶回各自住處進行搜索後，全數帶回北市刑大進行偵訊。全案依涉嫌違反《毒品危害防制條例》等罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。

延伸閱讀

高雄愛河男「載浮載沉」撈起明顯死亡 晨運民眾嚇壞

影/屏東長治轎車撞進早餐店 58歲駕駛疑恍神釀禍

影/高齡駕駛不禮讓小黃硬搶道？小黃開上休旅車引擎