影/天降8支滅火器砸爛鄰居屋頂 保全遭逮辯：上班無聊

新北市板橋一名社區保全日前竟在工作的大樓，從屋頂22樓朝樓下狂丟8支滅火器，隔壁住宅屋頂及遮雨棚遭砸破，警方獲報查出男子所為通知他到案說明後依法送辦。

民宅屋頂被滅火器砸出破洞。（圖／翻攝畫面）

警方調查，周姓男子（27歲）在新北板橋區文化路上一棟社區大樓保全，16日才剛到該社區上班，未料他竟於27日至29日，將社區內8支滅火器從社區22樓頂樓朝樓下丢擲，造成隔壁棟民宅鐵皮屋頂及遮雨棚破裂毀損，所幸未造成傷亡。

社區總幹事曹姓女子向轄區海山分局江翠派出所報案，警方調閱現場監視器確認為周男所為，通知他到案說明，周男面對警詢時坦承犯案，但辯稱因為上班時間無聊沒事可做，才會亂丟滅火器。

廣告 廣告

警方表示，曹女不提出毀損告訴，後續依違反社會秩序維護法第63條第4款，移請新北地院簡易庭裁處。

延伸閱讀

影/悚！高雄保全遭垃圾車迎面撞死 情侶吶喊仍難挽憾事

影/高雄婦因「保險理賠問題」起爭執 當眾亮刀恐嚇行員

陸美女演員驚傳遭粉絲「跟蹤6年」！還到她社區應徵當保全