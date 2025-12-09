影／《天青叩寂》特展國美館開展 六場文化講座重現宋代生活美學

▲由國立中興大學歷史系與100芬人文頻道共同主辦的《天青叩寂：汝為魁的徽宗美》文化講座與特展，於今日在國立臺灣美術館隆重揭幕。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】由國立中興大學歷史系與100芬人文頻道共同主辦的《天青叩寂：汝為魁的徽宗美》文化講座與特展，於今（9）日在國立臺灣美術館隆重揭幕。首場講座由專研東亞歷史的易佳騰老師率先登場，以宋徽宗時期張擇端名作〈清明上河圖〉深入描繪汴京的繁華日常，帶領觀眾重新理解宋代「懂吃、懂喝、懂玩」的高度文明生活，內容生動活潑，贏得滿堂喝采。

易佳騰老師「從清明上河圖看領先世界的潮流」為題，指出張擇端在長達 5.25 公尺的長卷中，以令人驚嘆的精細筆觸紀錄市井百態：橋畔盪鞦韆、船隊備航、旅店酒館、驛站鋪子、說書攤與算命攤交織成皇城外一整天的節奏，從清晨到夜晚皆生動鮮活。他認為，這幅畫揭示宋代高度城市化與繁榮商業活動，並具體呈現宋人精緻的飲食文化、講究的茶酒文化，以及多元娛樂活動，是一幅濃縮宋代生活美學的文明縮影。

《天青叩寂》系列亦於12月9日至21日在國美館多媒體講堂外，首次公開展出〈文會圖〉中描繪的「桃型盤」實物。桃型盤為宋代皇室雅器，造形優雅、釉色溫潤，此次亮相備受國內外陶瓷領域矚目，使觀眾得以近距離觀察宋代匠心的極致工藝。

中興大學歷史學系兩場講座分別從宋代生活與青瓷美學切入，為《天青叩寂》系列奠定深厚的歷史基礎。12月11日，侯嘉星主任以「華胥之夢」比喻北宋經濟與文化的繁榮，透過《東京夢華錄》與〈清明上河圖〉揭示汴梁城市生活的富庶活力，從紙業、印刷、手工業到說書文化，展現宋代以審美支撐日常的文明高峰。12 月18日，黃純怡副教授以「從秘色瓷到雨過天青」解析宋代官窯之謎，從越窯秘色、汝窯天青到南宋官窯，梳理瓷器釉色與審美的演變，並說明北宋官窯存否的學界爭議。兩場講座分別從社會文化與工藝美學兩端，完整呈現宋代文明的高度成熟。

洪銘廣老師連續主講兩場陶瓷專題，從越窯到高麗青瓷，完整勾勒東亞青瓷的發展脈絡。12/13 講座以越窯為核心，說明其在唐代因茶事興盛與外來文化影響而在造型與釉色上大幅革新，晚唐更燒成神祕優雅的「秘色瓷」，成為汝窯天青的重要源流。12/16 則解析高麗青瓷承自越窯技術，於 8–9 世紀迅速進入成熟的高溫青瓷階段，北宋文獻更評其工藝可與汝窯並論，並以象嵌技法形成獨樹一格的美學。

20 日壓軸講座由桃園會展中心藝術總監、國際策展人王焜生主講。他指出，器物最能折射時代精神，宋代由外顯繁華轉為內斂含蓄，詩詞與文學成為生活核心，並形塑獨特的「宋朝美學」。汝窯在燒製過程中因窯火不可控而呈現偶然之美，宋人以此觀照生命無常，在驚喜與缺憾中體悟豁達的生活哲思。

100芬人文藝術頻道總監賴慕芬表示，這次能在國立臺灣美術館舉辦六場大型講座並正式展開系列活動，她內心十分感動，此次規劃延續去年於文化部文資局舉辦的活動經驗，當時不僅匯聚來自全台的產、學、官界與重要收藏家，更吸引日本及東南亞多位收藏界人士與學者前來參與導覽，讓她深刻感受到這類文化活動的影響力與必要性。

賴慕芬指出，當時展期僅一個月，讓人意猶未盡，因此這次特別規劃連續兩週、共六場大型講座，並與中興大學文學院歷史學系攜手合作。中興大學在宋代歷史及五大官窯研究領域具備深厚專業，雙方合作開設本次六場講座，為活動奠定堅實的學術基礎。

賴慕芬表示，首場講座即十分精彩，由暱稱「台灣金城武」的易佳騰老師帶領觀眾，透過〈清明上河圖〉回望宋代歷史，解析宋朝文化與經濟的高度發展。宋代最令人著迷之處，正是在於吃、喝、玩、樂樣樣精緻，堪稱世界文明中極為罕見的文化高峰。

賴慕芬說，每場講座結尾由阜春居主理人陳柏磬老師進行「器物導覽」，讓觀眾藉由真實器物深化對天青美學的理解。「以知識為舟，以美為路」，期盼讓古典美學更親近地走入大眾視野，並透過器物、圖像與歷史的交織，使觀眾理解宋代如何奠定東亞文明的審美黃金期。誠摯邀請民眾走入國美館，親身參與系列講座，從專家導讀到稀世器物的近距離欣賞，全方位認識汝窯青瓷的工藝與美學奧秘，展開一場跨越千年的文化旅程，讓宋代美學在今日重新綻放。