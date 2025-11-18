影／太子詐團來台橫行9年海撈45億 羅智強：難怪台灣成詐騙天堂

國民黨立院黨團指控賴政府放縱怠惰，放任跨國詐騙集團在台橫行9年，若非美方要求查辦，民進黨不知還要裝睡多久？（圖：國民黨立法院黨團臉書）

在柬埔寨從事全球電信詐騙和洗錢的太子集團，10月8日遭美國聯邦檢察官提起公訴；北檢也查出集團在台洗錢45億等相關犯行。國民黨立法院黨團今天（18日）指控賴政府放縱、怠惰及無知無覺，放任跨國詐騙集團在台灣橫行9年，如果不是美方要求查辦，民進黨不知還要裝睡多久？更質疑詐團背後千絲萬縷的官商脈絡，說不清、也講不明，難怪台灣會變成詐騙天堂。

黨團書記長羅智強表示，11月4號檢調搜索25名被告、傳喚10名證人，其中辜姓和王姓疑犯聲押禁見，另外10名被告獲得3到70萬元交保。檢方查扣太子集團在台洗錢的不法資產，包括豪宅「和平大苑」等18筆不動產、價值38億；另外還有豪車勞斯萊斯及超跑26輛，價值4億7758萬；再加上銀行相關不法資產，合計高達45億元。

事實上，這個跨國詐騙集團到台灣已經9年，如此龐大洗錢金額在台灣流竄，民進黨政府依然無知無覺，羅智強說直到美方要求民進黨查辦，民進黨才開始有動作，如果美方今天沒有把這個鍋蓋掀開，質疑民進黨不知道還要裝死、裝睡到什麼時候？顯然背後有非常大的靠山做它的後盾，痛批民進黨高官與詐騙集團的關係，經常是說不清、講不明。

黨團首席副書記長林沛祥則表示，從太子集團詐騙案就發現，這不是個案，而是慢慢變成可怕的通案。要不是美、英兩國聯合查緝，我國法務部及檢調單位恐怕現在還繼續睡。

林沛祥不滿台灣防詐成績低落不說，打詐打到最後，居然還針對一般民眾的匯款、轉帳設下重重關卡。中華郵政為配合打詐，全台相關ATM夜間領錢單筆上限一萬元，不知日後會不會擴及所有超商ATM？質問民進黨政府：難道把全台灣人民都當成洗錢車手？甚至被莫名遭凍結帳戶、預防性鎖扣，儼然是「金融戒嚴」。如果薪水領不出、轉帳失敗或日常繳費無法扣款，還得特別跑一趟金融機構臨櫃，拿著一疊相關證明辦理解鎖，必須證明自己不是詐欺犯；金融主管機關還聲稱「不適合事先通知」，因為「敵暗我明」。

林沛祥痛斥民進黨政府的打詐措施，只是讓良民寸步難行，打不到跨國詐騙集團，反而打到守法公民。人民的不便、抱怨甚至怒吼，行政院、金管會聽到了嗎？（張柏仲報導）