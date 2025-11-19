影/太子集團又有人交保！「資訊主管」50萬暫獲自由

我國、美國等多個國家持續嚴打柬埔寨跨國洗錢詐團「太子集團」，今（19日）檢警逮捕8名處理金流的會計跟客服人員，帶回北檢複訊後，晚間郭姓資訊主管以50萬交保候傳。

郭姓資訊主管以50萬交保候傳。 （圖／中天新聞）

據了解檢警昨天的第二波搜索行動，主要針對協助太子集團處理金流的會計人員及博弈客服人員。檢方訊問後，客服組長郭政誠以50萬元交保，客服人員林莉庭、蔣佳衡及吳品樺各以30萬元交保。其餘來自尼爾創新公司和天旭國際公司的4名財務人員，因夜間停止訊問，已於19日下午移送北檢複訊。

太子集團「 豪乳 女 助理 」劉純妤日前開心交保。（圖／中天新聞）

日前以1百萬元交保的尼爾創新公司負責人林揚茂，也被再度拘提到案，尼爾公司鄭姓財務女主管、天旭公司陳姓財務女主管、跟天旭公司的郭姓資訊主管等人也都被拘提到案查證，

調查局人員搜索太子集團旗下產業。（圖／資料畫面）

不過兩波搜索行動下來，除了太子集團在台最高幹部，負責網路博弈的天旭負責人王昱棠、人資長辜淑雯，及直屬陳志的大陸籍李添的特助、李天司邱子恩等4人被羈押禁見以外，「豪乳女助理」劉純妤以15萬交保，負責管理和平大苑豪宅資產的凃又文以30萬交保。其餘人各以3萬至100萬元不等金額交保或限制住居、出境出海，今天北檢複訊過後，晚間郭姓資訊主管則是以50萬交保，跟該集團洗錢的超巨金額相比，嫌犯們交保的金額顯得都是「甜甜價」，

