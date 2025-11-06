影/太子集團洗錢45億買周董豪宅11戶…郭正亮驚呆：金管會、調查局不知道？
檢調偵辦犯罪金額逾45億元的太子集團詐騙洗錢案，查出該集團在台北101設立天旭公司，在天王周杰倫所居的「和平大苑」豪宅購買11戶，還被美國查扣12萬枚比特幣，前立委郭正亮質疑台灣金管、司法單位怎可能不知道？
郭正亮今（6）日上中天節目《大新聞大爆卦》表示：「我覺得比較不可思議的是那個太子集團在台灣成立那個天旭公司，它所涉及的這麼多事情，我們台灣都不知道？要直到美國辦比特幣，它的比特幣高達12萬枚！我跟你講它犯案的內容啊，在101成立辦公室，用軟體開發、線上博弈名義招募工程師、客服、營運人員，那實際上是在做非法博弈，它是博弈技術中心，在101哦，那它犯案的金額是45億元，騙到錢之後怎麼處理？買周杰倫那棟房子啊！和平大院買了11戶！為什麼要這樣？因為他要房貸，就可以洗錢！」然後呢，就用不動產這11戶，然後跟那個空殼公司開始做洗錢的交易。」
郭正亮指出：「你去想一想，你如果是金管會，或者是你是法務部負責調查黑金的，有人在和平大院買了11戶，你沒有一點警覺心？你認為這有可能嗎？我認為它最大的漏點就是這裡！就有人突然之間到一個豪宅買了11戶，而且是同一個公司進來買，然後你都沒有警覺心哦？怪不得你會變成詐騙天堂呢！你認為誰會在一個豪宅裡面買11戶？坦白說我以前聽說鼎新集團買帝寶都沒有買那麼多戶啊！那是台灣最有錢的家族，你這個什麼都不是啊，就一個公司一直買一直買，然後你都沒有意見？48個車位，然後裡面一大堆豪車、超跑26輛，然後銀行賬戶有60個，我就不知道你台灣所謂法務部調查局你到底在幹什麼？這麼明顯的動作，我不相信他在美國這麼囂張，他美國一定是比特幣在交易的時候被發現了，唉12萬枚很可怕唉，總金額是152億美金，等於是新台幣4500億元，就是金額太大，周轉引起注意嘛！你這個這麼明顯，你還是美國OFAC跟你通知，台灣才開始知道，美國是10月中破這個案嘛，我們11月4號偵辦，那請問你之前在幹什麼？」
郭正亮再指出：「北檢被拍攝的那個女生是天旭公司總經理的特助嘛，那個總經理是大陸人，他人也不在台灣，然後那個陳志也不在台灣，然後總公司是在柬埔寨，所以你去看這個形態嘛，大陸當然也有很多不法分子啦，因為有很多人去柬埔寨，那整個園區是大陸人蓋的，可是人家中國大陸後來是直接用軍警把它剿掉了，所以這個明顯就是大陸政府看不下去嘛，後來才發現那個園區有多少大陸人啊？遞解遣返到大陸的超過20萬人！你想想那是什麼規模？我相信在裡面的台灣人起碼2、3萬以上，你台灣為什麼不去處理？我才不相信我們跟柬埔寨都沒有關係勒，柬埔寨是跟大陸關係非常好沒有錯，跟我們關係也不錯啊，因為我們台灣有一大堆人在那邊投資啊，我就不相信你不能處理。」
郭正亮直言：「我們現在就講說你去對比台灣跟大陸的辦案方式，這個證據這麼明顯，囂張成這樣，我跟你講他們不會在中國大陸置產啦，因為這個一定會被注意到，他就敢在台灣置產！而且他就直接買在周杰倫的那一棟唉！他根本沒有把你放在眼裡嘛！不然你怎麼敢去買周杰倫那一棟買11戶？這表示他根本沒把你放在眼裡啦，辦公室在101，犯案中心就在警察局對面，根本沒有把你放在眼裡嘛！這個我覺得在別的國家不太可能這樣啦，這個表示你這個國家已經被人家視為是詐騙天堂的國家了啦！」
