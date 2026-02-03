影/太子集團精品搶翻 愛馬仕「檸檬黃」柏金包84萬元拍出

太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，台北地檢署已發動8波搜索，並查扣多項犯罪所得，於今（3）日舉行法拍，其中最吸睛的1顆愛馬仕「檸檬黃」霧面鱷魚皮柏金包，最終以84萬元拍出。

太子集團 愛馬仕 柏金包84萬元拍出。（圖／中天新聞）

台北地檢署檢察官偵辦太子集團人員涉犯詐欺案，查扣多項犯罪所得，包括二手名牌包(如HERMES「愛馬仕」、STEFANO RICCI、CHROME HEARTS「克羅心」、GOYARD、PRADA、BALENCIAGA「巴黎世家」、DIESEL)、二手名牌鞋款(如CHANEL「香奈兒」、CHRISTIAN DIOR、BALENCIAGA、JORDAN、NIKE)及茶具等33筆物件。

廣告 廣告

其中，最受矚目的標的是愛馬仕霧面鱷魚皮柏金包，檸檬黃色系搭配鈀金配件，格外亮眼；另有多款經典 JORDAN 系列運動鞋，兼具收藏與穿搭價值，為潮牌愛好者追逐品項。為儘早補償被害人財產上所受損失，上述精品標的於案件偵查中特囑託士林分署辦理變價拍賣。

行政執行署在士林分署一樓拍賣室舉辦太子集團李姓被告動產案件變價拍賣會。（圖／中天新聞）

法務部行政執行署於今（3日）上午10時30分許，在士林分署一樓拍賣室舉辦太子集團李姓被告動產案件變價拍賣會，檸檬黃色系的愛馬仕霧面鱷魚皮柏金包市價約160萬到200萬，最終以84萬元拍出，由一名男子得標。

剛開始拍賣時，現場默默無聲無人喊價，直到拍賣官說，這顆柏金包需要配貨，並非有錢就買得到，下秒一名男子就喊出83萬5000元，被拍賣官告知要從底價往上加，這名男子才又喊價84萬，無其他人競價，由這名男子標下。

此次拍賣的物件多達33筆。（圖／中天新聞）

延伸閱讀

走路講電話會停下來？醫：恐是「大腦多工能力退化」警訊

辦年貨當心！蝦皮、momo食品出包 驗出重金屬、農藥、腸桿菌

來不及過年！黑龍江養老院惡火釀5死 曾佔用疏散通道挨罰