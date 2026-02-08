影》太平山0度冰霰報到！遊客苦守5小時見「白色驚喜」

上午11點半左右，天空終於落下斷斷續續的冰霰，讓現場遊客瞬間沸騰，直呼「等再久都值得！」（太平山國家森林遊樂區提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

寒流發威，海拔約2000公尺的宜蘭縣太平山國家森林遊樂區今（8日）清晨氣溫降至攝氏0度，雖一度因水氣不足與降雪擦肩而過，但不少住宿旅客不死心，從天還沒亮就走出太平山莊守候雪景，苦等超過5個小時，直到上午11點半左右，天空終於落下斷斷續續的冰霰，讓現場遊客瞬間沸騰，直呼「等再久都值得！」

太平山昨晚氣溫一路探低，清晨6點降到0度，適逢假日，太平山莊120個床位全數客滿，許多遊客原本期待一早推窗見雪，卻遲遲未見白雪降臨，一度失望直呼「就差那麼一點」，有人甚至反覆查看天空、緊盯氣象資訊，只為不錯過任何降雪可能。

轉機出現在接近中午時分，園區約在11時30分觀測到冰霰從天而降，雖非大雪紛飛，但太平山莊及翠峰湖一帶陸續出現斷斷續續的冰霰，樹梢早已披上霧淞，銀白景象仍充滿冬季限定氛圍；等候多時的遊客立刻湧出拍照、錄影，山林間不時傳出驚呼與笑聲，原本的「等雪焦慮」瞬間轉為「追雪成功」的興奮感。

太平山遊樂區經理阮名揚表示，受寒流影響，園區體感溫度極低，目前山區仍維持0度左右，並持續有零星冰霰出現，目前園區內道路尚未結冰，車輛通行暫無需加掛雪鍊。林業及自然保育署宜蘭分署提醒，山區氣候變化快速，民眾上山前請隨時留意園區最新資訊與管制措施，並備妥保暖裝備，注意行車與自身安全。

