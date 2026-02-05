影/太平茶行遭掃射20槍 17歲少年帶長槍投案辯喝酒糾紛

最新消息，台中市太平區今（5日）上午發生槍擊案，有間茶行慘遭掃射20多槍，嫌犯經查是位年僅17歲的少年，拿著長槍犯案，後來自行攜槍投案，情節宛如電影《少年吔，安啦！》的現實版。

案發現場。 （圖／中天新聞）

附近居民表示：「當下聽到槍聲像鞭炮聲，孩子聽到聲音快嚇死，但沒有聽到茶行那邊有什麼糾紛，那間茶行開1、2年了，白天都沒有人，晚上才會看到有人，晚上到11、12點燈火通明」。

案發現場。 （圖／中天新聞）

據太平分局調查，事發地點在中山路三段25巷內，時間是今天上午，嫌犯後來到第四分局投案，表示自己跟茶行內的人日前喝酒時有糾紛，不爽之下跑來開了20多槍洩憤，但警方對他的說詞仍持保留，目前持續釐清是否受人教唆。

