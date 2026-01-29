影／太誇張！台灣隊長陳盈駿遭球迷吐口水 愛妻發文了

台灣隊長陳盈駿。（資料圖／展逸提供）





「台灣隊長」陳盈駿目前效力於中國CBA聯賽北京北汽隊。日前他隨隊作客山西，助球隊以1分之差險勝，未料賽後離場時竟遭當地主場球迷做出「吐口水」的缺德行為。對此，陳盈駿的妻子、前女籃球員郭佳紋也在社群媒體發聲，痛批此舉太沒水準。

贏球卻遭羞辱 離場慘遇「口水攻擊」

這場北京北汽作客山西男籃的賽事戰況激烈，最終北京以87比86驚險帶走勝利。然而比賽結束後卻發生離譜插曲，當陳盈駿準備經過球員通道走回休息室時，竟遭到情緒激動的山西主場球迷以「吐口水」的方式羞辱。

面對球迷的不理性對待，陳盈駿當下明顯感到不滿，立即向現場保全人員反應此事；隨行的北京隊友見狀也紛紛挺身而出，試圖捍衛陳盈駿，並制止球迷持續做出脫序行為。

郭佳紋社群發聲力挺 籲球迷理性

針對丈夫遭遇的不當對待，陳盈駿的妻子、前台電女籃好手郭佳紋看不下去，透過社群平台發文聲援。她嚴肅表示：「吐口水太沒水準，比賽可以有激情，但請保有基本尊重。」希望球迷在支持球隊之餘，能保持觀賽應有的素質。

