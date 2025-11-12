影/太麻里溪暴漲溢堤！道路淹成漂漂河 怪手緊急進駐

鳳凰颱風挾帶豪雨侵襲台東，金針山測站累積雨量已達162毫米，導致太麻里溪水位暴漲，位於鐵路橋上游、隸屬農田水利署的取水口發生溢堤情況。縣府緊急調派怪手投擲太空包阻擋水流，並規劃後續設置防洪牆加強防護。

台東縣12日風雨雖已漸緩，但雨勢仍集中在太麻里、金峰、卑南等鄉鎮地區。太麻里溪水位暴漲，水流越過堤防而下，造成防汛道路一度積水成河。香蘭村長蕭惠明表示，上午接獲村民通報取水口溢堤後，立即向縣府通報請求搶修。

蕭惠明指出，受八八風災影響，太麻里溪上游泥沙淤積情況嚴重，雖然縣府持續進行疏濬工作，但泥砂量極大，一下雨就飽和，所幸目前雨勢已不大，未對村民家園造成嚴重威脅。

對於縣府的疏濬作業成效，雷姓民眾直言批評：「沙石都沒有運出去，只是堆在河的兩邊，颱風一來、大水一沖，又全流回河床裡，根本沒用！」

台東縣建設處副處長馬志安說明，縣府接獲溢堤通報後，立即調派2部怪手及30個太空包前往現場進行搶修工作，後續將規劃增設防洪牆，以降低未來再度發生溢堤的風險，加強該區域的防洪能力。

防汛道路一度積水成河。（圖／中天新聞）

