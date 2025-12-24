影/失控的2斤！水果行老闆暴怒「蓮霧砸車」 黑歷史全被挖出

屏東枋山一間水果店於23日晚間7時許發生消費糾紛，吳姓男子一家出遊途中停車購買蓮霧，卻因價格問題與店家發生爭執，過程中店家情緒失控，拿蓮霧丟擲吳男車輛，所幸未造成車輛損壞，吳男隨即報警處理，雙方最終在警方協調下自行和解。

水果行老闆暴怒砸車。（圖／警方提供）

吳男在《爆料公社》PO文指出，事發當晚一家人行經枋山，見路邊水果行販售「黑珍珠蓮霧」，詢價得知每斤160元後，明確表示只購買2斤，但店家第一次裝袋報價400元，經反映份量過多後重新秤重，價格仍高達370元，吳男認為業者不老實，決定不買離開，沒想到老闆隨即拿起蓮霧砸車並口出惡言。

廣告 廣告

吳男在文中強調，購買過程都沒有碰到老闆的水果，老闆罵人也沒有回嘴，未料上車準備離去時，店家突然情緒激動，拿起蓮霧砸向車輛並出言辱罵，車上還有嬰兒，讓家屬感到驚嚇，最後選擇報警處理，並PO文提醒其他民眾注意消費安全。

該店在Google評論上僅有約2.4顆星。（圖／翻攝自Googlle Map）

貼文曝光後，引來不少網友留言回應，質疑店家秤重與銷售方式，並指出該店在Google評論上僅有約2.4顆星，不少消費者反映商品品質不一以及老闆態度不佳、講話沒禮貌、問了價錢會被罵等，提醒路過民眾多加留意。

針對此案件，警方指出，轄區員警獲報後立即趕赴現場處理，並維持現場秩序。經了解，雙方因購買水果時，對蓮霧的總重量與價格認知不同，進而發生口角爭執。過程中，蘇姓店家情緒失控，拿起蓮霧朝吳男車輛投擲，導致車輛表面沾附果渣與果汁。

水果行老闆暴怒砸車。（圖／警方提供）

所幸吳男事後檢視車輛，確認並未造成實質損壞，在警方居中協調下，雙方最終自行和解，事件順利落幕。

警方也呼籲，民眾在消費過程中若遇到糾紛，應保持理性與和平態度，避免情緒化行為，並可循各地消費者保護官或消費者服務中心等正式管道尋求協助，以保障自身權益。

延伸閱讀

腺病毒大爆發！孩子都變「燒久姬」 醫：型別眾多難分辨...逼瘋爸媽

啦啦隊女神昆娜認離婚！被爆不倫球星 親回應感情爭議

國中生割喉案二審宣判 死者父怒爆「乾哥」嗆8字恐嚇證人