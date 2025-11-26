影/奇蹟！台中失蹤6天裝甲兵「毫髮無傷」

陸軍十軍團568裝甲旅江姓士兵於11月21日獨自挑戰台中八唐縱走路線後失聯6天，今天（26日）有奇蹟出現，上午空拍機在松鶴二溪上游山谷中找到他，意識清楚且能站立行走，據了解搜救人員是聽到他這幾天不時吹哨子才得以發現他所在處，目前人員正全力接近要將他救下山。

江姓裝甲兵看來毫髮無傷，還對空拍機鏡頭比讚，狀態看來很好。 （圖／飛馬勇士提供）

回顧整起驚險山難，登山經驗不深的江姓士兵是首度嘗試攻頂八唐路線，21日清晨騎機車抵達松鶴端登山口，於7點26分開始攀登，中午12時52分曾留下座標位置，下午4點33分成功登頂，但就在回程時出事，晚間7點11分他傳訊息告知女友「剩1公里就下山」之後就失聯。

空拍機（紅圈處）搜救畫面。 （圖／飛馬勇士提供）

消息傳出後，台中市消防局、軍方及民間搜救團體合計出動上百人展開地毯式搜索，軍方還派出24名精英特戰兵支援，而就在今天上午9點左右，搜救人員在山谷間聽見吹哨子的聲響，隨即操控空拍機飛過去，奇蹟似江姓士兵，目視發現他狀況良好，還能對鏡頭比讚，讓所有搜救人員士氣大振。

連日來搜救畫面。 （圖／中天新聞）

不過由於江姓士兵被發現的地方很險峻、人員難以徒步接近，搜救指揮中心正評估是否要申請黑鷹直升機執行吊掛救援，截至今天下午1點左右，搜救小組尚未與江兵直接接觸到，軍方表示，江兵隨身攜帶的哨子在關鍵時刻發揮作用，成為搜救人員定位的重要線索。待江兵安全下山後，除了會將他立即送醫進行全面健康檢查，也會好好了解他如何能在寒冷的山區撐過6天5夜。

