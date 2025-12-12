影／奧斯汀寢飾廠拍購物節 九天限時優惠來彰化搶好康

▲奧斯汀寢飾將於12月13日至21日在彰化廠區舉辦廠拍購物節，奧斯汀寢飾總裁Nancy表示，呼應政府普發1萬政策，推出豐富的抽獎活動，讓消費者在購物之餘享受多重驚喜。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】國內知名寢飾品牌「奧斯汀寢飾」看準年終購物需求，自即日起至12月21日在彰化廠區舉辦一年一度的「奧斯汀寢飾廠拍購物節」，祭出多項限量優惠、超值折扣與超過30萬元的大獎週週送，吸引不少民眾搶買。奧斯汀寢飾總裁Nancy表示，今年除延續過往熱銷品項外，更將推出全新 SNOOPY 系列寢具與睡眠整合體驗服務，期盼帶給消費者更完整的睡眠品質升級方案。

奧斯汀寢飾總裁Nancy表示，本次購物節自12月12日VIP開放日起正式啟動，活動將一路持續至12月21日，每日開放時間為上午10點至下午6點，今年活動內容相當豐富，首先，凡到場即贈送一只精美的SNOOPY手提袋，數量有限，送完為止。

▲奧斯汀寢飾總裁Nancy表示，今年除延續過往熱銷品項外，更將推出全新 SNOOPY 系列寢具與睡眠整合體驗服務，期盼帶給消費者更完整的睡眠品質升級方案。（記者林明佑攝）

Nancy說，今年特別推出多款買一送一與超低價優惠商品，希望在年末之際，為消費者提供更舒適、更完整的睡眠選擇。活動期間，單筆消費滿2,000元即可參加年度最受歡迎的「泰國機加酒自由行」抽獎，買得越多、中獎機會越高。

▲奧斯汀寢飾廠拍購物節祭出多項限量優惠、超值折扣與超過30萬元的大獎週週送，吸引不少民眾搶買。（記者林明佑攝）

Nancy指出，此外，廠拍購物節採「每消費500元，即獲一次抽獎機會」的方式，每天都會抽出5位幸運得主，贈送多項實用好禮。最後一天更推出加碼活動，呼應政府普發1萬政策，奧斯汀也將抽出幸運民眾獲得1萬元現金大獎。

Nancy補充，奧斯汀寢飾廠拍購物節消費滿3,000元、6,000元、10,000元到今年的最高25,000元，皆有不同級距的精美贈品，包括深受顧客喜愛的高級音響。而廠拍購物節現場商品涵蓋寢具、棉被、枕頭、床墊等多項產品，並提供完整體驗區，讓民眾能親自試躺、試觸，挑選最適合自己身體需求的寢具。

Nancy強調，奧斯汀打造的體驗場域與一般賣場不同，強調「試過才知道適合」，歡迎民眾把握12月12日至12月21日活動期間，親臨奧斯汀寢飾彰化廠拍購物節，享受最超值的年終優惠。

奧斯汀寢飾廠拍購物節，此次活動集結多重優惠，包括 SNOOPY 兩用被床包組現折1,000元、床包三件組現折700元，購買指定商品還可獲得SNOOPY限量贈禮，吸引不少「史努比迷」準備朝聖。精品區則推出滿3,500元現折688元，促銷區滿2,500元現折250元，消費滿8,000元可享宅配免運。

奧斯汀今年同步整合 AUSTIN SLEEP SOLUTION睡眠概念館，由專業睡眠達人協助民眾了解自身睡眠習慣，提供床墊與枕頭的個人化搭配建議。希望藉由此次購物節，讓民眾不只買到寢具，更能真正改善居家睡眠品質。此外，現場也提供公益精品咖啡販售，所有收益將捐給弘道老人福利基金會，讓民眾在享受購物樂趣的同時，也能為公益盡心力。

奧斯汀寢飾廠拍購物節活動最大亮點為豪華抽獎，包括泰國機加酒自由行、油電車大獎及豐富生活家電，只要購買達指定金額，即有機會將大獎帶回家，且每週皆有超過30萬元的驚喜好禮。另外，無法親臨現場的消費者也能透過奧斯汀寢飾官網https://www.austinhome.com.tw與官方 Facebook 粉專同步參與特賣活動，奧斯汀寢飾總裁Nancy歡迎民眾闔家蒞臨，搶購年終最優惠的寢飾商品，把握最佳睡眠品質升級時機。