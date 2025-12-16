影/女外送員A走26萬貨物落跑 一路向南台中遭逮

台北市警方破獲一起侵占案，一名女外送員日前受委託幫通訊行運送價值26萬元的商品與現金，未料她竟將財物佔為己有後失聯一路南下，警方獲報後循線在台中將她逮捕送辦。

女外送員一路南下在台中落網。（圖／翻攝畫面）

警方調查，一名在文山區經營手機通訊行的易姓老闆，12日透過外送平台LALAMOVE委託外送員吳姓女子（50歲）將6支全新iPhone 17 Pro Max手機、3副AirPods耳機及現金5萬4000元，送到信義區和內湖區2間分店。

警方查扣手機現金等贓證物。（圖／翻攝畫面）

未料吳女竟心生貪念侵占該批財物，未依約定送往指定地點，業者發現短短路程2小時後2分店仍未收到東西，吳女也突然失聯找不到人，多次聯繫外送平台也遭消極回覆，遂向轄區文山二分局報案。

廣告 廣告

文二警方獲報後組成專案小組偵辦，調閱監視器以車追人，鎖定吳女犯案後沿途跑單至台中，還入住短租套房企圖規避查緝，警方掌握其行蹤於今（16）日下午1時許，在台中市北屯區將她拘提到案。

女外送員遭依侵占罪送辦。（圖／翻攝畫面）

警方逮捕吳女時發現，6支全新iPhone 17 只剩3支，現金也被花到僅存9千元，3副耳機只剩1副，現場全遭員警查扣，相關贓證物仍持續追查中，全案詢後將依侵占罪嫌移送台北地檢署偵辦，並持續擴大追查是否另涉他案。

延伸閱讀

影/屏東「馬3越南妹」被逮到毒駕 警所還得幫顧2狗狗

影/溜溜球達人1萬2寶可夢卡牌背包掉了 結局超暖

巷口撿獲「995萬元金條」回家 桃園婦：以為是假的