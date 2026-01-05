影/女子跨年遭醉男襲臀！警竟要「當面對質」？台東警察局：依法辦理

記者高珞曦／綜合報導

台東跨年演唱會上，天后張惠妹帶著觀眾嗨唱〈三天三夜〉，但有1名女性在此期間遭遇性騷擾，女子求助警察卻出現意外發展。對此，台東縣警察局婦幼警察隊5日回應，本案依《性騷擾防治法》相關法令辦理。

台東縣跨年演唱會上，1名渾身酒氣的男子被控性騷擾1名女子。（圖／台東縣警察局提供）

台東縣警察局婦幼警察隊5日公布現場處理過程，並表示，台東縣政府114年12月31日在海濱公園辦理115年跨年晚會，是日人潮眾多，115年1月1日凌晨1時許現場有民眾發生性騷擾事件，警方要對報案人勇於舉發的行為表達敬意。

為維護跨年晚會的安危，台東縣警察局特別於活動現場設置服務站處理臨時突發事件，當時雙方至警察服務站報案後，因警察服務站空間有限，員警了解狀況後立即告知相關權益，將雙方在服務站有限空間內做最大的區隔，並由男警戒護行為人，經再三確認被害人不提出申訴及告訴，登記雙方資料且對行為人告誡後讓其離去，本案警方全程依規定處置，並依《性騷擾防治法》相關法令辦理。

男子在警察面前不斷狡辯。（圖／台東縣警察局提供）

回顧該起性騷擾案件，據《TVBS新聞網》報導，台東跨年活動上，1名充滿酒氣的男子在擁擠人潮遮掩下，持續用身體貼近該名被害女性，女子向周圍呼救，但現場無人伸出援手，女子只好自己將涉案男子抓到警察面前。女子說，警方還讓自己和涉案男子面對面描述過程，讓女子認為現場警方未妥善處理民眾的求助，引發熱議。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

