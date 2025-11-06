影／女性盆腔炎不能拖 防器官脫垂「4不要」

張宇琪醫師表示，盆腔炎很常見，只要對症用藥很快就能痊癒。

婦女的骨盆腔內有子宮、卵巢、膀胱等多種重要組織與器官，盆腔炎也是婦產科經常要處理的問題，婦科名醫張宇琪提醒，盆腔炎不難治療，但一定不能拖，若諱疾忌醫就可能引發發炎蓄膿、甚至造成有致命風險的腹膜炎。另外中高齡婦女因為盆底肌鬆弛等原因，盆腔器官脫垂也很常見，除了趁年輕運動預防外，目前也有多種治療方式可以改善，不用長期隱忍。

琪心婦產科診所院長也是盆腔關懷協會的張宇琪醫師６日接受中廣「聽醫生的話」節目專訪，她表示，盆腔炎最常見的症狀就是頻尿、疼痛、陰道分泌物增加、有異味，嚴重的話還會發燒。治療上只要找出原因給予藥物或荷爾蒙治療，通常一兩周就能有效改善。但若拖延就醫，細菌就可能一路往腹腔擴散，造成嚴重的後果。

至於中高齡婦女經常要面臨的器官脫垂、壓迫，造成頻尿、漏尿、感染、出血、疼痛甚至排尿困難等問題，若是脫垂輕微可以先從改善生活做起，注意不要提重物、不要太胖、不要便秘、不要久站，時常做凱格爾運動訓練盆底肌力量，都能有效改善，若情況嚴重也可以使用子宮托或進行手術治療。