影／女搭公車「沒帶錢包」突持利器威脅...司機反身壓制

台北市於今（16）日上午發生一起公車驚魂！一輛682路公車上，一名女乘客上車後發現錢包不見，突然情緒失控，竟持利器挾持公車司機。所幸當事司機高先生冷靜應對，反將女子壓制在地。儘管警消到場後，女子仍不斷大吼大叫，還好整起衝突最後沒有人受傷。



戴著鴨舌帽的公車司機高先生，雙手緊抓著長髮女乘客，用身體力量將對方控制在欄杆邊，等待警消人員前來救援。就連抵達現場的救護人員，也都穿上防彈背心，唯恐遭情緒失控的女子攻擊。只見女子不斷反抗，並大吼大叫，還叫大家「走開！不要動！」情緒相當失控。

今（16）日上午8時許，當時這輛682公車正從八里往社子方向行駛。車上乘客目擊，女子從北投製片廠站上車後，就突然拿出利器威脅、挾持司機。不過，司機高先生非常冷靜，先呼籲其他乘客躲到車尾，隨後獨自反將女子壓制在地。幸好約五分鐘後，警消人員迅速趕到，全程保護其他乘客，才結束這場公車驚魂。



當事司機高先生：「她拿利器向我揮過來，我就徒手把她制伏甩到旁邊，壓制把她甩到旁邊去。所以乘客也沒有受傷，大家都非常地安全。」



警方初步了解，女子當時從後門上車後，疑似準備付費卻發現錢包不見了，便跟司機反映說要去警察局。司機當下先試圖安撫，但女子突然情緒失控，從她上車到持利器威脅，整個過程不到3分鐘。車上乘客都被嚇壞，幸好有人機警幫忙錄影存證，才讓整起衝突最終無人受傷。



更令乘客暖心的是，事後司機高先生還向大家致歉，表示不好意思耽誤大家時間。

車上乘客：「真的非常暖心，謝謝他救了全車的人！」

