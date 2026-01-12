影/女檢陳舒怡遭國台辦列「台獨打手幫兇」 北律怒發聲明

台灣高等檢察署檢察官陳舒怡遭中國國台辦列入「台獨打手幫兇」名單，成為14名被點名者之一。台北律師公會今（12日）嚴正聲明，批評此舉意圖製造寒蟬效應，對我國司法運作毫無效力，更不具法律正當性。

國台辦日前公布的「台獨幫兇名單」點名高檢署的檢察官。 （圖／中天新聞）

台北律師公會在聲明中闡明，檢察官職權涵蓋犯罪偵查、訴追與執行，屬於廣義司法權範疇，其獨立性受到憲法明確保障。司法院釋字第325號、第392號及第729號解釋均已確立此一憲政定位，這是台灣憲政秩序的核心共識。

北律進一步說明，經過長期民主化進程，台灣建立了包括民眾個案評鑑、檢察官輪調、主任檢察官票選及檢察長評鑑等完善制度。這些改革徹底翻轉了威權時期的檢察體系結構，讓檢察官能在不受政治或外力干預的環境下，依法獨立執行職務。

聲明指出，台灣刑事司法的核心在於檢察權、辯護權與審判權三者獨立運作、相互制衡，這是正當法律程序的根本。此機制不僅保障人權，更是維護司法公正與法治國家原則的關鍵，也是台灣人民在民主憲政體制下最珍視的價值。

台北律師公會強調，國台辦無權置喙台灣司法事務，以公開點名恫嚇依法行使職權的檢察官，企圖透過域外政治宣示影響司法人員，居心叵測。台灣的司法主權與獨立性不容挑戰，國台辦的作為既缺乏法律正當性，也無法對台灣司法實務產生任何實質影響。

北律最後呼籲社會各界重視司法獨立與法治作為民主憲政的基石，團結一致抵制任何侵犯司法主權的行為，堅定捍衛司法尊嚴與獨立性，讓所有依法執行職務的司法人員免受外來政治勢力的干擾與壓迫。

