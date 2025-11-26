影/女登山客登北大武山跌倒疑骨折 直升機吊掛下山送醫
3名登山客日前到北大武山登山，其中56歲女性登山客在北大武山步道約6公里處跌倒受傷，右腳踝腫脹疑似骨折，雖意識清楚但無法自行行走，消防獲報後前往救援，於今（26）日清晨將女登山客吊掛下山，送至屏東榮民總醫院接受進一步治療。
屏東縣政府消防局於11月25日13時58分接獲報案，表示一行3人(1女2男)登山客，其中56歲女性登山客在北大武山步道約6公里處跌倒受傷，右腳踝腫脹疑似骨折，雖意識清楚但無法自行行走，消防局獲報後立即啟動救援，派遣泰武、來義及特搜大隊等單位共4車8人前往。
消防局同步通知大武山檜谷山莊人員協助，由檜谷山莊人員先行抵達傷者位置，協助以臀坐方式緩慢移動，25日晚間7時31分，救難人員與傷者接觸後確認右腳踝骨折情形，並將傷者背負至檜谷山莊。消防局晚間向消防署提出直升機吊掛申請，隔日清晨7時43分直升機自高雄機場起飛，8時19分完成吊掛作業，8時28分直升機降落特搜大隊停機坪，傷者由長治分隊救護車後送至屏東榮民總醫院接受進一步治療。
消防局提醒，北大武山屬高山地形，步道濕滑且天候變化迅速，登山民眾務必注意腳步並量力而為，盡可能結伴同行並攜帶必要裝備與急救物品。若發生緊急狀況，請立即撥打119尋求協助。
