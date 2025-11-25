影/女警所長攔查超載白牌車 拔電擊槍活逮5逃逸移工

新北市警方破獲逃逸移工案，一名女所長昨日執勤時發現一輛自小客車疑似超載，攔停後見另有5名外籍人士擠在車內，遂拔出電擊槍控制場面，待支援警力到場後查出逃逸移工身分。

女所長拔電擊槍壓制逃逸移工。（圖／翻攝畫面）

新北三峽警分局二橋派出所女所長張岸玲於昨（24）日傍晚執行取締勤務時，發現一輛自小客車疑似超載遂上前攔停，查看車內除駕駛外另有5名外籍人士擠坐車內，5人神情緊繃眼神閃爍相當可疑。

警方順利查獲5名失聯移工。（圖／翻攝畫面）

張員察覺異狀立即將拔電擊槍戒備，並指示白牌車駕駛將全部車門反鎖，確保車上5人無法趁隙逃逸，並強勢喝斥「不要動！再動就射、第一個電你」，同時要求車內5人不得下車，再喊無線電通報支援警力到場。

所長張岸玲臨危不亂查獲失聯移工。（圖／翻攝畫面）

張員冷靜控制場面後，快打警力僅4分鐘到場迅速完成周邊封鎖，經查5名外籍男子確實為逃逸移工順利查獲，後續依違反入出國及移民法移請新北專勤隊偵辦，另白牌車司機依違反道路交通管理處罰條例裁罰，並依公路法規定函送主管機關加以裁處。

