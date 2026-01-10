(影)「她是怎麼上場的？」20次雙誤、只拿3分 ITF網賽外卡選手離奇表現全網看傻

[Newtalk新聞] 原本乏人問津的一場低級別職業網球賽，近日卻在網路上意外爆紅。國際網球聯合會（ITF）W35 錦標賽首輪比賽於肯亞首都內羅畢的紅土球場舉行，一場僅耗時約 37 分鐘的對戰，吸引數百萬網友圍觀，焦點不在勝負，而在比賽本身的「不尋常」。





據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，該場比賽最終由德國選手洛雷娜．沙德爾（Lorena Schaedel）以 6 比 0、6 比 0 輕鬆取勝。然而，她的對手、21 歲的埃及選手哈賈爾．阿卜杜勒卡德爾（Hajar Abdelkader）在場上的表現，卻引發外界強烈質疑。多段比賽畫面在社群平台瘋傳，不少網友直言，阿卜杜勒卡德爾的動作與反應「宛如初次接觸網球」。

隨著輿論發酵，更多細節浮出水面。肯亞網球協會向《CNN體育》證實，阿卜杜勒卡德爾是以「外卡」身份參賽，無需通過排名或資格賽即可進入正賽。協會表示，她已正式提出外卡申請，並於比賽前一日抵達內羅畢，恰逢另一名選手臨時退賽，留下空缺名額。





肯亞網球協會在聲明中指出：「當時她是唯一一位申請外卡的球員。」





然而，根據 ITF 球員資料顯示，阿卜杜勒卡德爾自 14 歲起接觸網球，理論上已有七年球齡，與場上表現形成強烈反差。比賽中，她全場出現 20 次雙發失誤，僅拿下 3 分，且全部來自對手失誤；多次發球時甚至站位錯誤，難以將球成功擊過球網。





更引發爭議的是，埃及網球聯合會向《CNN體育》表示，該名選手並未在協會註冊，也不在官方球員名單內，聯會對其參賽「毫不知情」。





埃及網協聲明指出：「據我們掌握的訊息，該球員目前居住在肯亞。埃及網球聯合會未曾直接或間接參與此次外卡的提名、批准或發放，也未以任何形式介入她的參賽安排。」





事件引發網路輿論兩極反應，從困惑、不解到嘲諷不等，也有專業觀察者批評，這樣的安排等同於犧牲真正職業球員的參賽權益。儘管 ITF 賽事屬於職業網球最低級別之一，勝者沙德爾世界排名僅第 1,026 位，但仍攸關排名積分與實質獎金，內羅畢站冠軍獎金高達 25,000 美元。





對此，肯亞網球協會辯稱，發放外卡的初衷是「在維持簽表完整與平衡的同時，支持非洲網球運動發展」。不過，協會也罕見坦承決策失誤。





肯亞網球協會表示：「事後回顧，鑑於該名參賽者的實際水準，我們承認不應發放這張外卡。協會已汲取教訓，並將確保此類極端罕見的情況不再發生。」





值得注意的是，這場比賽的完整影片原先可在 ITF 官網觀看，但事後已被悄然下架，官方未說明原因。肯亞網球協會亦坦言，事件曝光可能對當事年輕選手造成負面影響，並表示已與ITF 共同聯繫兩名球員，提供必要的支持與協助。

