（影）她被川普「DNI」? 美軍跨境抓捕馬杜洛 情報總監傳遭完全排除在外

[Newtalk新聞] 據《獨立報》報導，美國總統川普領導下的美軍部隊於本月 3 日展開代號「絕對決心」（Operation Absolute Resolve）的突襲行動，成功抓捕委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，結束其長年掌權的統治並將 2 人押送至美國接受指控審理。





據《印度時報》報導，美國官員及公開照片顯示，白宮與軍方高層在行動期間在佛羅里達海湖莊園（Mar-a-Lago）設置「戰情室」，由總統與國務卿、國防官員、中央情報局局長等高層監督整個計畫並推進行動。

美國總統川普（前中）於 1/3 日表示，他全程監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動。 （圖取自facebook.com/WhiteHouse）





美國副總統范斯 ( JD Vance ) 對媒體否認有意排除情報主管的說法，但《 Bloomberg 》等媒體指出，美國國家情報總監 ( Tulsi Gabbard ) 因其過去反對軍事干預的立場，在行動策劃階段並未參與核心會議，部分白宮幕僚甚至戲稱其職務縮寫 DNI 可解讀為「Do-Not-Invite（不邀請名單）」。Gabbard 事後才公開讚揚行動執行結果，並未在初期參與討論。





美國情報總監加巴德。 圖：翻攝自維基百科





據《紐約時報中文網》報導，抓捕馬杜洛行動中，美軍先通過網絡攻擊導致加拉加斯斷電，再出動隱形戰鬥機猛烈打擊委內瑞拉的俄制防空系統，為直升機開闢了隱蔽通道。起初，直升機未被發現。但在逼近馬杜洛的住所時，直升機遭到火力攻擊，美軍隨即還擊。機身被擊中但保持飛行能力，駕駛員腿部中彈三次。





X《US Homeland Security News》指出，當時有一個由 32 名古巴「黑黃蜂」特種部隊成員組成的排負責守衛獨裁者馬杜洛。抓捕馬杜洛的美國特種部隊在最初的交火中就將他們全部擊斃。不過這段說法尚未受到官方或其他媒體核實。

