影／好好饗宴聖誕Cosplay圓夢派對 社福聯盟陪伴照顧者留一晚喘息時光

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】在充滿感恩與團聚氛圍的12月，保證責任台灣社福聯盟生活消費合作社於「款款好食」舉辦「好好饗宴－聖誕Cosplay圓夢派對」，邀請長期站在第一線的社工、志工與照顧者齊聚一堂。這不只是一場晚宴，更是一段專為照顧者準備的喘息時光，讓長期承擔家庭與照顧責任的身影，能暫時放下壓力，安心坐下來，好好吃一頓飯、好好休息。

活動現場充滿孩子般的笑聲與驚喜，參與者精心裝扮成各式角色，讓原本緊繃的日常，轉化為一晚輕鬆自在的聖誕派對。與會者多為長時間默默付出的照顧者與社福工作夥伴，她們為他人撐起生活，卻很少有機會為自己停下腳步。「好好饗宴」希望用一頓溫暖的晚餐，溫柔地對她們說一句：「你很重要，你值得被好好照顧。」

明道中學副校長徐文濤表示，明道中學在教育過程中，不僅重視學術發展，更將生命教育與品格教育深植於孩子的學習歷程中。他特別感謝餐飲科陳美吟老師帶領學生投入服務學習，透過實際參與，讓孩子理解照顧者所付出的耐心、愛心與毅力。他指出，照顧是一條漫長的路，而適時的休息與喘息，正是為了能走得更遠；讓照顧者坐下來好好吃一頓飯，看似簡單，卻是極其珍貴的支持。

社福聯盟生活消費合作社理事主席詹怡玲表示，社福聯盟成立的初衷，是希望為照顧者與社福工作者建立更穩定、可長可久的支持系統。未來將由「好好學堂」開辦各式照顧者職業培訓課程，內容涵蓋芳療、花藝、金工等，協助照顧者培力、累積第二專長。她指出，合作社自今年7月底成立、10月正式通過內政部立案以來，短短數月便凝聚眾多夥伴的力量，特別感謝明道中學大力支持，餐飲科校友熱情投入、學生主動協助，讓合作社的第一個專案得以順利推動，並延伸出「好好團Plus」計畫，結合ESG理念發展社福共好智慧無人商店，朝向社福團體自給自足的目標前進。

明道中學校友會秘書長蕭是程表示，「好好饗宴」的合作餐廳多來自明道中學校友或家長，大家雖在不同領域打拚，但在公益行動上再次集結，實踐「明道人幫明道人，也幫助社會需要的人」的精神。他指出，校友會不只是情感連結的平台，更希望成為支持社會的力量，透過實際行動，將教育現場培養的價值延續到社會每一個角落，這正是明道最美的風景——世代傳承、彼此相挺。

活動中也由新太陽堂溫暖提供回饋禮「好大的太陽」，象徵獻給每一位長期燃燒自己、照亮家人與他人的照顧者，也獻給一路同行、溫柔相挺的社工、志工與夥伴們，為這場聖誕夜畫下溫柔而有力量的句點。