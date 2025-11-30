（影）好拾光節彰化登場 王惠美肯定街頭英雄默默付出
[Newtalk新聞] 「2025好好拾光節」今（30）日於彰化市延平公園正式登場，由台灣好回收好生活協會（下稱好回收協會）主辦、大豐環保協辦。彰化縣長王惠美致詞時指出，特別要向默默付出的環保英雄們致敬，他們對彰化的市容環境提供了極大的幫助與貢獻，大豐環保也希望藉由這樣的努力，能夠洗刷過去社會對「拾荒者」的污名，讓他們蛻變成為大家心目中真正的環保英雄。
王惠美表示，感謝大豐環保林盟洲董事長賢伉儷，長期對資源回收工作所付出的用心與努力，董事長夫婦兩人都是彰化人，這次特別將原本在園區內的活動擴大到公共場域，讓更多民眾了解永續發展的重要性，透過今天所提供的各種服務，來關懷第一線的拾荒者，也就是第一線環保英雄，同時也讓更多的鄉親，能夠更加了解並關注永續環境的議題。
主辦單位表示，「好好拾光節」起點，象徵永續行動以社區為源頭、從地方紮根。此次活動由彰化縣大家長王惠美縣長代表出席，並邀請環境部資源循環署賴瑩瑩署長、永續回收夥伴與其眷屬30位等貴賓共同參與「拾光行動」，象徵中央與地方攜手合作，翻開永續共行的未來篇章。
好回收協會榮譽理事長吳佩珊表示：「永續循環真正的核心，是每個參與者都能被看見且被尊重，第一線回收工作者的付出，值得社會以行動回應，也值得被視為推動城市循環經濟的重要夥伴。」
至2025年10月底，好回收協會年度合作與服務紀錄的53位永續回收夥伴，共累積33萬公斤回收量的亮眼成果，並成功減少12萬公斤CO₂e（二氧化碳當量）。於年度回收英雄表揚環節，由好回收協會代表頒發「回收王」榮譽獎項，表揚在回收行動中辛勞工作的永續回收夥伴。不僅是對其付出的感謝，更象徵社會對永續回收夥伴的尊敬與鼓勵。
活動現場設置「好回收好貼心服務站」，提供第一線回收工作者年末健康舒心的四項免費體驗，更加碼贈送專屬永續禮包。「拾光餐桌」區域則以共享概念設計，提供餐點與舒適休憩空間，藉此傳達循環鏈共好精神，讓每一份關懷都成為永續行動的一部分。
「好好拾光節」活動獲得多方企業品牌支持，包括正隆公司、THERMOS膳魔師、AROMASE艾瑪絲等，共同贊助永續禮贈品與公益獎項，攜手推動回收教育與永續行動的社會價值。
永續市集與音樂表演融合地方創生與環保設計概念，匯集在地小農與循環餐具應用，讓民眾在輕鬆氛圍中感受循環與共好。互動攤位則透過趣味遊戲與教育體驗推廣回收知識，結合園遊抽獎券並準備總價值超過萬元好禮，鼓勵民眾以行動支持回收，將理念轉化為具體參與的樂趣，全民在行動中邁向永續未來。
「2025好好拾光節」以行動回應社會、以關懷凝聚人心，台灣好回收好生活協會強調，當社會願意看見永續回收夥伴的努力，並實際參與支持他們的勞動尊嚴，永續的精神將能真正落地，期盼未來在更多城市延續這份溫暖，成為全民共享的生活文化。
更多Newtalk新聞報導
太多姊姊想跟和他一起登山 江啟臣再成立古秀英聯合服務處
香港宏福苑128死大火 港媒：11建商、工程人員涉貪被捕
其他人也在看
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 21 小時前
今變天「全台有雨」！下波冷空氣將報到 低溫下探14度
今（30日）環境水氣稍增，雲量增加，其中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。中天新聞網 ・ 8 小時前
「入冬首波冷氣團」要來了？鄭明典曬1圖給答案 明顯降溫時間點曝光
鄭明典表示，根據預報圖的色階對應溫度，綠色系和藍色系交會處代表6度，「6度有特別的意思，因為在大氣飽和的情況下，850百帕的溫度和地面氣溫大約相差8度，6＋8＝14，剛好是『大陸冷氣團』的門檻！如果大氣沒飽和，那溫差會大於8度，而如果大氣很乾燥，那就要考慮輻射冷卻。...CTWANT ・ 2 小時前
把握好天氣！下周冷空氣來襲 強度直逼大陸冷氣團
把握好天氣！下周冷空氣來襲 強度直逼大陸冷氣團EBC東森新聞 ・ 1 天前
V型降溫來了！下周冷空氣強襲「恐探12度」 最凍時間點出爐
把握好天氣！中央氣象署表示，今（30）日台灣各地溫暖，這樣的天氣型態會持續至周二白天（12月2日），周二晚間另一波東北季風南下，到時北部、宜蘭溫度明顯轉涼，最冷時間點落在周四清晨，台北、宜蘭可能下探15度，中南部屆時若雲量偏少，不排除受到輻射冷卻影響下探至12至13度，直到周五溫度明顯回升。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
強冷空氣週三報到「北東跌冰窟」 日夜溫差將達10度
週末喜迎暖洋洋好天氣，高溫上看30度，不過局部地區需留意輻射冷卻效應，晚間至凌晨將出現明顯低溫，日夜溫差幅度達10度，提醒早出晚歸者與年長族群外出做好禦寒措施。中天新聞網 ・ 23 小時前
好天氣沒了！下週連4天濕冷 這天起恐大降溫「下探12度」
今（30）日同樣受到偏東風環境影響，迎風面東部地區雲量較多，不過降雨並不明顯。天氣風險分析師歐宗學表示，今日將開始有水氣移入，預估西半部地區雲量也會增多，從晴天漸轉多雲或陰，部分地區會有短暫雨機會，不過範圍不大且雨勢微弱。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
明起水氣增！上班日「雨區擴大」4地溼答答 下週末再變天
氣象署指出，未來2天中層雲系通過，水氣逐漸增多；明天中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。氣象署說明，下週二（2日）開始東北季風增強，到下週...CTWANT ・ 1 天前
下週二入夜東北季風鋒面報到！濕涼到週五 氣溫下探14度
即時中心／徐子為報導明（30）、後（1）兩天水氣增多，中央氣象署預報指出，受到中層雲系通過影響，明天起基隆北海岸、恆春半島及東部地區有局部短暫雨；下一波明顯的天氣變化在下週二（2日）晚間，東北季風增強影響，北部、東部會濕涼到下週五（5日）。民視 ・ 21 小時前
冷空氣「一路凍到下周末」 北部低溫恐剩12°C
【記者黃泓哲／台北報導】台灣未來一周持續受到東北季風影響，天氣將愈來愈冷。天氣風險公司分析師歐宗學表示，從周二起（12月2日）桃園以北、東半部開始轉雨，周三（12月3日）降溫明顯，北部白天高溫僅18至20°C，清晨低溫更下探12至13°C，這波東北季風會一路影響到周五。另一方面，菲律賓東方海面雖有新的熱帶系統發展，但路徑不會影響台灣。壹蘋新聞網 ・ 21 分鐘前
明起3地轉濕涼！週二雨區擴大「低溫下探12度」 未來降雨趨勢出爐
氣象署指出，未來2天中層雲系通過，水氣逐漸增多；明天中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。氣象署說明，下週二（2日）開始東北季風增強，到下週...CTWANT ・ 21 小時前
「V型降溫」快來了！12/4清晨最冷 恐暴跌至12度
中央氣象署表示，今（30日）各地大多為多雲到晴，中午起中高層雲系通過，西半部及澎湖雲量增加，有零星飄雨的機率，12月2日晚間另一波東北季風南下，屆時北部、宜蘭溫度明顯轉涼。中天新聞網 ・ 2 小時前
基隆自來水遭油污染！多區飄汽油味 醫示警「1物質」恐致癌
基隆河八堵抽水站驚傳油污事件，導致基隆市七堵、安樂、仁愛與信義等區，有多名住戶反映「自來水充斥汽油味」，且水塔也出現油味殘留。醫師表示，石油常見有機化合物包括苯、甲苯等，長期接觸可能引發頭暈、頭痛，甚至可能增加癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
LIVE／暖天氣結束！「這時間」台灣恐成凍番薯 氣象署最新說明
即時中心／廖予瑄報導全台大降溫！中央氣象署表示，下週二（12/2）開始預計會有一波東北季風增強，並帶來明顯降溫，溫暖的天氣預計在本週結束。氣象署將在今（30）日下午3時30分帶來最新說明。現場最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》直播。民視 ・ 1 小時前
強冷空氣下週南下衝台灣！專家示警：恐變大陸冷氣團
生活中心／楊佩怡報導今（29日）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，西半部高溫可以來到26至28度，東半部則是24至26度，感受上較為溫暖舒適，不過早晚各地仍偏涼，民眾外出須注意保暖，適時添加衣物。至於未來的天氣狀況，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣將快速南下，下週「這天」入夜後氣溫驟降，冷空氣影響加劇，各地會冷得很有感。民視 ・ 1 天前
空污微量擴散記得戴口罩！全台氣溫「這天」回暖 高溫上探28度
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導中央氣象署指出，受東北季風影響，今（28）日全台早晚氣溫偏低，各地清晨低溫多落在17至18度，北部與東半部白天高溫僅有19至2...FTNN新聞網 ・ 1 天前
冷空氣逼近！12/3起全台明顯降溫 中部以北下探14度 先濕冷後乾冷
[Newtalk新聞] 中央氣象署最新月長期預報指出，台灣將在12月3日至6日期間受一波明顯冷空氣影響，氣溫將逐日下滑，天氣型態將從濕冷逐漸轉為乾冷，預估中部以北及宜蘭的空曠地區，低溫會落在14至17度之間；南部、花東與澎湖沿海空曠地區低溫約16至19度；金門預測13至14度，馬祖更低至11至13度。氣象粉專「林老師氣象站」提醒，這波降溫範圍廣、時間長，民眾務必留意穿著保暖。 今日（30日）水氣略增，北台與東半部天氣較不穩定，包括基隆北海岸、東部地區與恆春半島都有局部短暫雨，其他地區也可能出現零星降雨，外出建議攜帶雨具。白天高溫仍有24至28度，但清晨輻射冷卻明顯，新竹至嘉義低溫僅13至16度，內陸與近山區可能更低，其他地區約16至20度，日夜溫差相當大；離島方面，澎湖多雲短暫雨，氣溫20至23度；金門晴時多雲，13至23度；馬祖晴到多雲，14至20度。 氣象署表示，明天至週二白天將有中層雲系通過，明天水氣偏多，北海岸、東半部與恆春半島有局部短暫雨，中部以北及南部山區也有零星降雨，其他地區為多雲天氣。明晚起至週二白天，水氣略減，桃園以北及宜蘭仍有局部降雨，花東與中南部山區亦有零星雨，其新頭殼 ・ 9 小時前
自來水「汽油味」！基隆河浮油污 環保局：採驗追禍首
基隆市 / 綜合報導 水龍頭一打開，竟然飄散刺鼻汽油味！昨(27)日就有基隆人，因為漱口被嗆到吐，衣服洗完也滿是油味，一聞才發現，竟然是自來水的問題！當地里長反映，自來水公司一開始還說沒問題，但愈來愈多人通報之下，巡查後才發現基隆河面，漂了一層油，水源遭到污染，而且透過管線，已經進入家戶！雖然緊急把水源改成新山水庫，也用消防栓大量排水清理，但隔了一天還是有味道，基隆市環保局在抽水站設置攔油索，加強攔截之外，也已經沿線採驗，追查可能的污染源！打開水龍頭刺激的汽油味撲鼻而來，水質看上去很清澈沒混濁但油臭味，就算淨水器過濾好幾次仍揮之不去。當地住戶蘇先生說：「我們去加油站加汽油，不是會有油氣出來嗎，就是那個味道，再重一點就對了，我媽是先漱口之後，發現就是汽油味，卡在喉嚨吐不出來。」很多居民都跟里長通報一看不得了，不只臭味水桶內壁似乎有油的痕跡，一整池的觀賞魚也越來越沒有活力。當地住戶徐先生說：「(水龍頭)流出來的水，都有一種油味啦，聞起來就有油味，(味道很重嗎)，對啊，不知道就喝下去了啊，(知道就不敢用了)，對啊。」新山淨水場主要供應基隆市，還有新北市汐止和瑞芳用水，水源來自於基隆河，但廿七日清晨發現河面有油汙，當下緊急停止抽水，但油汙水已經順著管線進入家戶，造成七堵區安樂區和仁愛區，都用到了有油汙的自來水。台灣自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢說：「快濾池，沉澱池這些，我們都先把它漏空，然後都把它清洗乾淨，確定沒有那個油污味，然後水質檢驗合格之後，原水跟清水，檢驗合格之後，我們才敢送水。」水公司利用消防栓排水清理管線，但隔了一天油臭味還是存在，環保局同步在八堵抽水站，用全新的攔油索加強攔截，也沿線採驗要揪出罪魁禍首。基隆市信義區信綠里里長吳銘達說：「自來水公司，是不是螺絲鬆了，飲用水你要抽進來，最起碼要做個檢驗嘛。」水公司承諾如果家戶的蓄水池，還是有異味的話可撥打1910專線，將派人清洗費用和衍生的水費，都會全額吸收盡快平息民怨。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
今東北季風減弱氣溫回升 下週二北台灣轉濕冷
[Newtalk新聞] 隨著東北季風逐漸減弱，今天(29日)是天氣最穩定、最晴朗的一天，民眾可把握機會洗衣曬被或安排戶外活動。不過，氣象署提醒，週日開始水氣將再度增加，下週二起更有一波明顯增強的東北季風南下，北台灣將再度轉為濕冷天氣，溫度下降相當有感。 今天在東北季風減弱、水氣下降的影響下，全台大多為晴到多雲的穩定天氣。白天西半部高溫可達26至28度，東半部約24至26度，感受溫暖舒適；不過清晨與夜晚仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫落在15至17度，竹苗空曠地區甚至可能下探10至12度，南部及花東則約18至20度。各地降雨機率偏低，僅恆春半島偶有零星短暫雨。提醒民眾日夜溫差大，早出晚歸的民眾務必採「洋蔥式穿搭」，適時增減衣物。 下週二(2日)起，新一波較強的東北季風南下，預估影響至週四，北台灣降溫明顯，清晨與夜晚低溫將下探15至16度，部分空曠地區可能出現12至13度低溫，體感偏冷。迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島會有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星雨勢；南部及花東則維持多雲到晴，但早晚偏涼，日夜溫差同樣大。 空氣品質方面，由於東北季風帶來微量境外污染，加上中南部屬下風處，污染物易累積，今新頭殼 ・ 1 天前