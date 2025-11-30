（影）好拾光節彰化登場 王惠美肯定街頭英雄默默付出

[Newtalk新聞] 「2025好好拾光節」今（30）日於彰化市延平公園正式登場，由台灣好回收好生活協會（下稱好回收協會）主辦、大豐環保協辦。彰化縣長王惠美致詞時指出，特別要向默默付出的環保英雄們致敬，他們對彰化的市容環境提供了極大的幫助與貢獻，大豐環保也希望藉由這樣的努力，能夠洗刷過去社會對「拾荒者」的污名，讓他們蛻變成為大家心目中真正的環保英雄。





王惠美表示，感謝大豐環保林盟洲董事長賢伉儷，長期對資源回收工作所付出的用心與努力，董事長夫婦兩人都是彰化人，這次特別將原本在園區內的活動擴大到公共場域，讓更多民眾了解永續發展的重要性，透過今天所提供的各種服務，來關懷第一線的拾荒者，也就是第一線環保英雄，同時也讓更多的鄉親，能夠更加了解並關注永續環境的議題。

廣告 廣告





主辦單位表示，「好好拾光節」起點，象徵永續行動以社區為源頭、從地方紮根。此次活動由彰化縣大家長王惠美縣長代表出席，並邀請環境部資源循環署賴瑩瑩署長、永續回收夥伴與其眷屬30位等貴賓共同參與「拾光行動」，象徵中央與地方攜手合作，翻開永續共行的未來篇章。





好回收協會榮譽理事長吳佩珊表示：「永續循環真正的核心，是每個參與者都能被看見且被尊重，第一線回收工作者的付出，值得社會以行動回應，也值得被視為推動城市循環經濟的重要夥伴。」





至2025年10月底，好回收協會年度合作與服務紀錄的53位永續回收夥伴，共累積33萬公斤回收量的亮眼成果，並成功減少12萬公斤CO₂e（二氧化碳當量）。於年度回收英雄表揚環節，由好回收協會代表頒發「回收王」榮譽獎項，表揚在回收行動中辛勞工作的永續回收夥伴。不僅是對其付出的感謝，更象徵社會對永續回收夥伴的尊敬與鼓勵。





活動現場設置「好回收好貼心服務站」，提供第一線回收工作者年末健康舒心的四項免費體驗，更加碼贈送專屬永續禮包。「拾光餐桌」區域則以共享概念設計，提供餐點與舒適休憩空間，藉此傳達循環鏈共好精神，讓每一份關懷都成為永續行動的一部分。





「好好拾光節」活動獲得多方企業品牌支持，包括正隆公司、THERMOS膳魔師、AROMASE艾瑪絲等，共同贊助永續禮贈品與公益獎項，攜手推動回收教育與永續行動的社會價值。





永續市集與音樂表演融合地方創生與環保設計概念，匯集在地小農與循環餐具應用，讓民眾在輕鬆氛圍中感受循環與共好。互動攤位則透過趣味遊戲與教育體驗推廣回收知識，結合園遊抽獎券並準備總價值超過萬元好禮，鼓勵民眾以行動支持回收，將理念轉化為具體參與的樂趣，全民在行動中邁向永續未來。





「2025好好拾光節」以行動回應社會、以關懷凝聚人心，台灣好回收好生活協會強調，當社會願意看見永續回收夥伴的努力，並實際參與支持他們的勞動尊嚴，永續的精神將能真正落地，期盼未來在更多城市延續這份溫暖，成為全民共享的生活文化。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

太多姊姊想跟和他一起登山 江啟臣再成立古秀英聯合服務處

香港宏福苑128死大火 港媒：11建商、工程人員涉貪被捕