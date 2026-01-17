影/如喪屍片！江西網紅辦「殺豬宴」席開百桌 引5萬人搶食

年關將近，大陸江西豐城網紅「臥龍哥」日前計劃為村裡留守老人辦「殺豬宴」，宰殺兩頭年豬做20桌紅燒肉，後決定擴大活動邀請所有網友聚餐。不料1月14日活動當天，現場湧入4至5萬人，遠超其接待能力，引發秩序混亂。

江西網紅辦「殺豬宴」席開百桌引5萬人湧入搶食。（圖／翻攝百姓關注）

據《九派新聞》報導，有現場網友描述，菜品一端上來就被直接搶奪，「用筷子去夾是不可能的，一些大爺大媽直接用手抓，還有人直接端起盤子全倒進自己碗裡，或者直接整盤端走。」甚至有粉絲表示，自己搶到一根粉條，一半已經吃進嘴裡，另一半硬生生被其他人拽走，連夜返回四川。

「臥龍哥」在社群媒體預告準備了100桌酒席，包括3頭豬、烤全羊、羊肉湯、燒烤串、1000隻滷鴨腳、100箱哈密瓜，還耗資5萬元人民幣（約22.7萬元新台幣）搞煙花秀。然而活動當天人數暴增，秩序從取餐環節開始崩壞，工作人員端菜時被網友蜂擁而上搶光，菜品根本無法送達餐桌。

面對網路批評聲浪，「臥龍哥」當晚發布道歉影片，承認「第一次搞這樣的活動經驗不足，沒有準備充分」，並為給參與者帶來不好體驗致歉。他特別澄清並感謝本地村民，指出活動前已與村民溝通讓他們不上桌，村民全程默默幫忙，打掃衛生到深夜的都是村裡老太太。

網紅「臥龍哥」當晚發布道歉影片稱準備不夠充分。（圖／翻攝九派新聞）

江西省豐城市張巷鎮政府工作人員王女士表示，「臥龍哥」最初只說要請村裡60歲以上老人來吃，僅20桌並已備案同意。但13日下午突然說要請1000個網友，「我們當時就表示，當地不具備接待這麼多人的條件，希望他能刪掉。」

為維持秩序，相關部門組建交通秩序組、安全穩定組、醫療救助組等十多個小組，鎮村幹部全數出動共200多人，市裡各部門也前來支援。王女士回憶，14日上午10點前現場僅1、2千人「場面完全可控」，但11點左右「一下子湧進來太多人」，許多人直播叫人，場地完全容納不下。

對於網路流傳的「搶飯」、「掀桌子」等情況，王女士澄清現場並未發生衝突或掀桌行為，認為網上許多影片為博取流量進行刻意剪輯放大。她表示，為讓網友都吃上飯，許多村幹部將自己盒飯送給外地網友，還帶網友到鎮裡食堂用餐，並組織村民開放家門解決如廁問題。目前「臥龍哥」已被派出所約談，後續處理待進一步調查。

