(影) 委內瑞拉軍事政變? 代總統就任時步兵戰車開上首都街頭 新政府忙解釋.....

[Newtalk新聞] 委內瑞拉總統馬杜洛日前突然遭到美軍抓捕，並被送往美國接受審判，委內瑞拉國內局勢的變化方向也因此成為國際輿論的關注焦點。雖然委內瑞拉已成功推派代理總統並完成就職儀式，但有消息稱，委內瑞拉軍方疑似發起軍事政變，首都加拉加斯的街頭頻繁爆發槍響，甚至就連步兵戰車也直接開上了道路，該國的國內局勢也再次陷入混亂與動盪之中。





X 推主「Inty News」指出，在馬杜洛遭到美軍抓捕後，委內瑞拉最高法院於當地時間 3 日宣布，任命德爾茜．羅德里格斯 ( Delcy Rodriguez ) 擔任代理總統。隨後，羅德里格斯於 5 日舉辦代理總統的就職儀式，並邀請各國外交官員參加，包含中國、俄羅斯與伊朗駐委內瑞拉大使皆出席了該項活動，並向羅德里格斯表示祝賀。

委內瑞拉代總統羅德里格茲在被最高法院任命後，主持第一次內閣會議。 圖 : 翻攝自X 烏克蘭戰爭.最新進展





然而，在羅德里格斯正式就職代理總統後不久，加拉加斯的街頭卻突然傳出槍響。X 推主「OSINTtechnical」稱，加拉加斯於 5 日晚間多次傳出槍響，總統府附近地區更疑似爆發激烈槍戰，許多民眾也透過各種設備，拍下了加拉加斯街頭發生的武裝衝突。





X 照號「Inty News」稱，有消息顯示，委內瑞拉軍方針對代理總統職務的羅德里格斯發起了軍事政變，準備推翻剛建立的羅德里格斯政權，「中國大使才剛剛祝賀她就任呢」。「Inty News」表示，除了派遣士兵前往加拉加斯外，委內瑞拉軍方也出動了步兵戰車，進一步加強了委軍部隊的戰鬥能力。





在馬杜洛被美軍逮捕前，委內瑞拉軍隊曾表示要抵抗美軍侵略。 圖 : 翻攝自央視新聞





「OSINTtechnical」則補充表示，委內瑞拉軍方疑似發射了曳光彈，當地民眾清楚的拍攝下武器直直飛向夜空的畫面。





然而，針對委軍疑似發起政變的傳聞，委內瑞拉官方人員立即做出了澄清。中國《界面新聞》報導稱，一位隸屬於委內瑞拉通信部的匿名消息人士指出，加拉加斯市中心突然傳出槍響的主要原因，與首都警方對未經許可的無人機進行威懾性射擊有關，「現場並未發生任何交火或衝突，目前全國局勢整體平穩，社會秩序正常」。

