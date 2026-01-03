影/委內瑞拉首都半夜7聲爆炸嚇壞民眾 白宮、五角大廈未回應

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）於當地時間3日凌晨傳出至少7聲爆炸巨響，同時有低空飛行的飛機引擎聲，各區居民驚慌湧上街頭。

目擊者拍下爆炸瞬間。（圖／路透）

據美聯社報導，首都卡拉卡斯許多民眾紛紛跑到街上，各地區都能看到有人聚集，有些人驚慌奔逃。目前委內瑞拉政府對此事件尚未公開發表任何聲明，而美國五角大廈和白宮也未立即回應。

爆炸發生後，委內瑞拉 士兵們在總統府周圍警戒。（圖／美聯社）

美國軍方近日來持續打擊疑似毒品走私船隻，委內瑞拉2日才表示願意與美國協商打擊毒品走私的協議。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）在1日播出的預錄訪談中指控美國企圖透過加勒比海大規模軍事部署的長期施壓行動，強迫委內瑞拉政權更迭並取得該國龐大石油儲量的控制權。

廣告 廣告

馬杜洛在美國面臨毒品恐怖主義指控。美國中央情報局上週才對一處據信被委內瑞拉毒品集團使用的碼頭區域進行無人機攻擊，這是自美國9月開始攻擊船隻以來，首次已知在委內瑞拉領土上的直接行動。

美國總統川普（Donald Trump）數月來一直威脅可能很快下令攻擊委內瑞拉境內目標。但目前尚不清楚這些爆炸聲的原因為何。

延伸閱讀

台中以北「非常寒冷」到明晚！18縣市迎戰強冷氣團

凍番薯了！強烈大陸冷氣團來襲 8縣市恐現10度以下低溫

新年濕漉漉！4縣市大雨特報 山區慎防坍方、落石