影／委內瑞拉首都深夜傳響！總統官邸周邊爆激烈衝突

委內瑞拉代理總統羅德里格斯主政。（圖／翻攝自Delcy Rodríguez臉書）





委內瑞拉局勢在總統馬杜洛（Nicolas Maduro）遭美軍逮捕後持續動盪。台灣時間今日（6日）上午，首都加拉加斯（Caracas）市中心多處社區傳出連續槍響與爆炸聲，總統官邸「米拉弗洛雷斯宮」（Miraflores Palace）及重要軍事設施周邊更爆發激烈火拼。

加拉加斯市中心爆發火網 傳防空火炮攔截不明目標

根據新華社與多家外媒報導，加拉加斯居民於週一晚間（台灣時間6日上午）通報市中心多處爆發衝突。

廣告 廣告

社群平台X流傳的多段影像顯示，加拉加斯夜空出現密集的曳光彈火光，並伴隨重型機槍射擊與沉悶的砲擊聲。目擊者指出，衝突核心位於總統官邸及拉卡洛塔（La Carlota）空軍基地附近，甚至出現防空砲火向空中射擊的畫面，疑似針對不明空中目標進行攔截。

緊急狀態下全城肅殺 代理政府尚未說明衝突細節

自馬杜洛於週六遭美軍逮捕並押往紐約後，委內瑞拉目前處於「全國緊急狀態」。儘管代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）試圖維持秩序，但深夜的武裝衝突顯示首都局勢依舊緊繃。

路透社報導指出，市中心街道目前由政府軍與親馬杜洛的武裝民兵（Colectivos）共同巡邏，重要路段均已封鎖。對於今日凌晨發生的激烈交火，委國官方目前尚未針對涉事人員、具體原因或傷亡數據作出正式回應。

馬杜洛於紐約出庭受審 國內武裝力量動向成焦點

在首都爆發衝突之際，馬杜洛已於當地時間週一在紐約曼哈頓聯邦法院首度出庭。針對美方指控的毒品恐怖主義等罪名，馬杜洛當庭表示不認罪。

國際智庫分析，隨着馬杜洛在美國受審，委國境內效忠馬杜洛的武裝力量與代理政府、反對派之間的摩擦恐將進一步加劇。聯合國安理會正密切關注加拉加斯市中心的武裝衝突是否會演變為更大規模的內戰危機。

更多東森新聞報導

被男友騙去柬埔寨！女網紅骨折流落街頭「變瘋癲大媽」

快訊／美國副總統范斯住所遇襲！窗戶玻璃破碎 警已鎖定一名嫌犯

不斷更新／馬杜洛世紀大審前 資產在瑞士資產遭凍結

