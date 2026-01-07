(影) 委國向川普「納貢」? 5千萬桶石油轉運美國 還停向「敵對國家」出口

[Newtalk新聞] 美軍特種部隊日前成功透過特別行動抓捕了委內瑞拉總統馬杜洛，相關事件不只對委內瑞拉國內事務造成衝擊，也對國際社會帶來了巨大的影響。近期有消息稱，委內瑞拉新政府可能加強與美國的合作，將該國生產的石油運往美國，並降低或停止針對特定國家的石油貿易。





另外，雖然馬杜洛已經遭到美軍抓捕，但其留下的「後手」仍持續壓迫著委內瑞拉的人民，國際社會也持續關注著委內瑞拉國內局勢的發展方向。





即使馬杜洛已經離開委內瑞拉，但其最新簽署的法規仍在持續壓迫著委內瑞拉的民眾。圖為遭到委內瑞拉警方盤查的一般民眾。 圖：翻攝自 @Baoliaogeming64 X 帳號





X 推主「Liuping Xu」指出，美國總統川普宣布，委內瑞拉新政府將與美國展開更進一步的合作，將 5,000 萬桶「高品質且不受制裁」的石油轉送至美國，並以市場價格進行出售。川普也強調，他將以美國總統的身分管理委內瑞拉出售石油獲取的資金，並確保相關財產用於造福委內瑞拉與美國人民的各項政策。

川普透過社群媒體發文表示，他已經向美國能源部長克里斯多福．賴特 ( Christopher Wright ) 下達指示，要求聯邦政府相關部門立即執行該項計畫。「委內瑞拉的石油將由油輪運載，並被送往美國的卸貨碼頭，開始在美國進行銷售作業」。





除了向委內瑞拉進口石油外，美國也對委內瑞拉的石油銷售管道做出了限制。X 推主「NiKITa」稱，有匿名政府消息人士向美國媒體《政客》( Politico ) 爆料，宣稱美國川普政府要求委內瑞拉新政府「停止」向美國的敵對國家出售石油的行為，切斷委內瑞拉針對特定國家的石油供應。





油輪 Bella 1 號因在委內瑞拉附近活動，遭到美軍追捕十多天。 圖：翻攝自 X《NEXTA》





《美國之音》也發布補充報導指出，受到美國石油封鎖禁令的影響，委內瑞拉石油價格正不斷上漲，長期採購委內瑞拉石油的中國也決定短期內不再進行任何採購計畫。截至目前為止，委內瑞拉向中國的石油出口已經暫停長達 5 天的時間，預估中國進口的石油數量減少約 350 萬桶。





另外，雖然美國對委內瑞拉的石油出口頒布了禁令，但 X 推主「Megatron」指出， 16 艘來自巴西、俄羅斯、中國、印度等金磚國家以及墨西哥的油輪正在加勒比海地區嘗試突破美國的封鎖，並試圖裝載價格低廉的委內瑞拉石油。





雖然美國要求委內瑞拉停止向「美國的敵對國家」出口石油，但仍有數艘中國、俄羅斯、巴西、印度以及墨西哥的油輪試圖突破封鎖，裝載委內瑞拉的廉價石油。 圖：翻攝自 @__Inty__ X 帳號





除了石油相關問題外，委內瑞拉人民持續遭受壓迫的現象也引發了國際輿論的廣泛關注。推主「淘喵先生」表示，馬杜洛在被抓捕前曾簽署一項法令，要求國家、州和市各級警察機關在全國範圍內，搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的委內瑞拉人民，委內瑞拉警方也在首都加拉加斯的街頭上設立許多檢查站，檢查過往民眾的手機與車輛。





「淘喵先生」稱，在該法案的影響下，一旦委內瑞拉民眾透過手機存取川普的照片，抑或是發表支持美國政府抓捕馬杜洛的相關言論，都可能被委內瑞拉警方逮捕，「雖然馬杜洛離開委內瑞拉了，但他留下的暴政仍在持續壓迫著委內瑞拉的人民，該國民眾可能需要美軍的進一步支援才能徹底推翻暴政的統治」。

