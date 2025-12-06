影/委國局勢一觸即發？張延廷爆料：美「三套劇本」包括斬首行動

美國與委內瑞拉關係持續緊繃，外界關注華府是否可能對委國總統馬杜洛，採取更激進的軍事或政治行動，退將張延廷認為，美國當前的核心選項恐已集中至3種方式，其中包括「斬首行動」。

退將張延廷。（圖／翻攝《全球大視野》）

張延廷在中天節目《全球大視野》指出，美國對委內瑞拉的壓力焦點始終不變，就是把馬杜洛（Nicolás Maduro）換掉，「美國對於委內瑞拉，就是一個斬首戰，他們的目標就是馬杜洛。」他指出，原因在於委內瑞拉擁有世界級的石油蘊藏量，而馬杜洛政府與華盛頓關係惡劣，美國希望由更親美的勢力接掌。

至於「斬首行動」，張延廷強調，美方勢必會審慎評估風險，他提到1979年伊朗人質危機時，美軍突擊行動失敗的例子，「當年美國派直升機突擊救人質，結果2架相撞。特種行動失敗怎麼辦？你能不能全身而退？這都是風險。」

張延廷分析，美國目前可能有3條路，包括極限施壓，即加強制裁，期待委內瑞拉內部崩潰；斬首行動，即直接拔除馬杜洛，但若失敗後果難料；地面部隊介入，但這是最危險的選項，張延廷說，「萬一美國大兵被抓去遊街示眾怎麼辦？」同時地面戰會造成大量傷亡，引爆歷史仇恨，也可能擴大成區域衝突。

