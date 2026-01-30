影／婦人運動完泡熱水澡昏厥 員榮醫警示電解質流失引發休克

▲員榮醫療體系員榮醫院腎臟科主任孫樹俊醫師，解釋低血鉀的各種症狀。 （圖／員榮醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣一名中年女性日前到運動中心運動後泡湯約半小時，之後突然感到頭暈、四肢無力，隨即昏厥倒地，被緊急送往員榮醫院急救。患者到院時血壓偏低，心跳過快，立即安排抽血與心電圖檢查，發現患者除血壓過低與心律不整外，血液中鉀離子濃度明顯偏低，診斷為「嚴重低血鉀合併低血壓，導致暈厥休克」，所幸即時送醫，補充補充電解質與靜脈輸液治療後，平安出院。

患者表示，平日有運動習慣，事發那天吃完晚餐後到健身中心，先跑步然後舉啞鈴，前後大概一個小時。之後去水療池。水療池溫度大概42度左右，那一天可能泡了約30分鐘左右，之後起身去淋浴，但走到淋浴間時，突然覺得心跳變得很微弱，四肢力量一點點流失，好像被抽空一樣。她表示，暈倒前大概20秒，突然覺得「是不是要死了」，心想「我快要死了耶」。

患者說，腦中還想到家裡的東西都還沒整理好，重要的資料放在哪裡，家人根本不知道。剩下最後10秒鐘，覺得快不行了，憑著剩下力量，把頭髮上洗髮乳沖掉，之後就沒有意識了，不知過了多久才醒來，圍上浴巾走出浴間求救，才被緊急送醫。

員榮醫療體系員榮醫院腎臟科主任孫樹俊醫師表示，會診時進一步了解病史，患者表示在高溫環境中停留時間較久，大量流汗，電解質流失，造成血鉀值過低(低血鉀症)，引發血壓下降，心跳過快、心律不整，導致心因性休克。所幸經即時補充電解質與靜脈輸液治療後，血鉀逐漸回升，症狀也隨之改善，住院數天平安出院。這名患者第一次遇到這種狀況，過去並無明顯慢性腎臟疾病。

孫樹俊主任說，低血鉀是臨床上相當常見卻容易被忽略的問題。鉀離子是維持神經傳導、肌肉收縮與心臟節律的重要電解質，一旦血鉀過低，可能出現肌肉無力、抽筋、心悸，嚴重時甚至引發心律不整、昏厥、心因性休克，對生命安全造成威脅。許多民眾並不知道，洗三溫暖或待在蒸氣室時間過長，加上大量流汗電解質流失，正是誘發低血鉀的重要原因之一。

人在大量流汗時，除水分流失，體內的鈉、鉀、氯等電解質也會隨汗液排出。若流汗後未適當補充水分與電解質，或本身就有飲食攝取不足、腸胃吸收不良、長期服用利尿劑等情況，就可能使血鉀迅速下降。

孫樹俊主任提醒，洗三溫暖一定要「量力而為」。建議民眾避免空腹或過度疲勞時進入高溫環境，泡湯或蒸氣時間不宜過長，過程中若出現頭暈、心悸、噁心、冒冷汗等不適，應立即離開並補充水分及電解質。對於腎臟病患者、心臟病患者、長者或需長期服用利尿劑、降血壓藥物者，更應特別小心，必要時先諮詢醫師意見。