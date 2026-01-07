影/婦人遭詐慘噴780萬 警北市鬧區破車窗逮車手

新北市一名婦人日前遇上假投資詐騙，陸續被騙走780萬元，事後驚覺遭詐向警方報案，板橋警方獲報後昨日與婦人合作埋伏面交，最後在北市中山區攔下車手車輛破窗逮人。

警方在北市鬧區當街壓制逮捕車手。（圖／翻攝畫面）

警方調查，吳姓女子日前從網路上加入一個旅遊群組，之後被群組內的投資老師話術所騙，慫恿投資虛擬貨幣，前後3次共交付780萬現金給詐團假扮的假幣商，事後發現遭詐向新北板橋分局警方報案。

收水手開車逃逸警方圍捕破窗逮人。（圖／翻攝畫面）

警方受理報案後發現詐團仍持續欲鼓吹吳女投資，遂將計就計與吳女合作佯裝要再投資330萬元，雙方相約昨（6）日傍晚在中山區面交繳付投資款，警方隨即派出多名員警前往埋伏，員警見吳女進入假幣商處所內交付現金330萬元後離去。

警方查扣330萬現金。（圖／翻攝畫面）

警方晚間6時許發現車手陳姓男子（43歲）下樓將現金330萬元放在收水手張姓男子（21歲）駕駛的黑色自小客車右後座，隨即上前準備逮人，未料張男見形跡敗露，立刻重踩油門開車逃逸。

現場員警立刻發動線上圍捕，張男車輛在市區逃竄超過2公里，最後在中山區行天宮捷運站前被警方攔下，多名員警擊破張男車窗將他拖出車外壓制在地當場逮捕，同時查扣現金330萬、手機、點鈔機等贓證物，另也逮捕車手陳男到案，扣得手機等證物，全案訊後依詐欺等罪嫌移送偵辦。

