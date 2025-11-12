影/婦穿雨衣、戴安全帽進郵局遭勸導 竟三字辱罵被開吉了

高雄新興區七賢一路一間郵局，發生一起婦人辱罵行員的吵架糾紛，一名44歲洪姓婦人因為進入郵局時，仍穿雨衣、戴安全帽，違反郵局規定，黃姓行員要求婦人配合，未料竟遭洪姓婦人大罵三字經，行員不甘受辱，報警並且對婦人提出妨害名譽告訴。

婦人大罵郵局行員，就是因為桌上那頂安全帽，在進入郵局時沒脫掉，不滿行員勸導，爆發糾紛。（圖／警方提供）

1日下午15時25分許，高雄市新興分局員警獲報前往七賢一路上的郵局，員警到場時，身穿雨衣的洪姓婦人，告訴警方，郵局根本沒有規定不能穿雨衣、戴安全帽進入，員警詢問黃姓行員，行員表示規定就張貼在郵局門口，婦人才改口說自己要先脫安全帽，才能脫掉雨衣，口氣很不耐煩，員警勸婦人情緒不要激動。

警方到場後，婦人才脫下雨衣。（圖／警方提供）

事後行員不滿自己是基於郵局規定，才出面勸導婦人，卻遭三字經等不雅字眼辱罵，因此已對洪婦提出妨害名譽告訴，警方也依規定受理。

