影/婦誤信詐團花3千萬買「翡翠金剛杵」 丈夫氣到中風
新竹一名75歲婦人因誤信「購買藝術品可抵稅」的說法，落入詐騙集團陷阱，花費3132萬元購入131支「翡翠金剛杵」，後來才發現全是每支僅值約300元的劣質石材。事件不僅導致婦人耗盡積蓄，甚至連丈夫都因過度氣憤而中風送醫。主嫌齊國鈞最終被法院判處有期徒刑4年5月，並沒收不法所得2912萬元。
根據法院判決，這名婦人平時有收藏古物的習慣，曾想出售部分藏品。詐騙集團得知後，安排通緝犯王皓平假冒他人身分與她接觸，聲稱能協助處理收藏品變現。隨後，王與主嫌齊國鈞以「節稅」為誘因，謊稱購買特定高價珠寶能透過負債抵稅，並出示虛假的鑑定報告，成功取得婦人信任。
齊國鈞隨後以每支28萬8千元的價格，將131支所謂的「翡翠金剛杵」賣給婦人，實際上這些法器材質低劣、毫無收藏價值。婦人購買數月後才發現受騙，當場測試將其中一支掉在桌面上即告斷裂。為支付這筆鉅款，她不僅耗盡所有積蓄，甚至還抵押不動產籌資，家庭陷入嚴重財務危機。
新竹市警察局第二分局埔頂派出所副所長表示，本案犯嫌假藉協助販售瓷器古董為名，誆稱購買天然翡翠可節稅，誘使被害人信以為真，並相約當面交付鉅款，僅取得翡翠1件及131張翡翠提貨券，事後發覺遭詐至本所報案。全案依詐欺罪函送臺灣新竹地方檢察署偵辦。
檢警展開調查將齊國鈞拘提並收押，另一關鍵人物王皓平則已潛逃出境，至今行蹤未明。法院審理期間認定，齊國鈞與同夥楊景彥等人共同策劃詐騙行為，透過偽造鑑定報告與虛假交易流程，嚴重侵害被害人權益。最終法官判處齊國鈞有期徒刑4年5月，並命令沒收不法所得及剩餘130支假金剛杵；同案被告楊景彥則遭判刑2年10月。
