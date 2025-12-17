影/婦遭香港情郎詐！賣金飾代墊38萬元包裹 警幫忙贖回

台中市一名49歲婦人日前在網路上認識一位自稱香港籍的男子，對方以「寄送重要包裹」為由要求代墊38萬運費，婦人事後把珍藏的36錢金飾全數變賣籌款，最後發現是詐騙，還好在員警協助下順利贖回金飾。

婦人遭「香港情郎」詐騙，竟把珍藏許久的金飾拿去變賣換錢，所幸在員警協助下順利贖回金飾。（圖／翻攝畫面，下同）

烏日分局表示，台中市一名49歲陳姓婦人，日前透過通訊軟體結識一名自稱「香港籍」的男子，對方每日噓寒問暖，甚至以結婚前題為交往，婦人陷入情網僅兩個月，便遭對方以「寄送重要包裹」為由，要求代墊新台幣38萬元運費。為了籌措這筆鉅款，陳婦當下不疑有他，竟然把珍藏多年的36錢金飾全數變賣籌款，所幸物流人員機警發現異常，通報烏日分局員警到場。

站所人員表示，一名婦人剛領取4件貨到付款包裹，支付了高達38萬元的現金後便匆忙趕去上班。由於婦人對包裹內容一問三不知，且金額龐大，工作人員察覺有異，機警地暫緩入帳並報警求助。後續，員警隨即聯繫陳婦，並徵得陳婦同意當場拆開包裹，經開箱查驗，高價包裹竟只是幾盒廉價的「火龍果飲料」，且市價不到50元，陳婦得知自己被騙後，當場心碎淚崩，感嘆「真心換絕情」，還好最後在員警協助下順利贖回金飾。

此詐騙是典型的「假交友真詐財」手法，台中市政府警察局​烏日分局分局長劉雲鵬呼籲，詐騙集團常利用網路交友軟體，盜用帥哥美女照片搭訕，以甜言蜜語博取信任後，再以「寄送禮物」、「卡在海關需付運費」等理由詐騙錢財。民眾切勿輕信網路上的陌生人，若遇可疑情況，請立即撥打165反詐騙專線或110報案，多一分查證，少一分受害。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

