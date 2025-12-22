影/媽媽以你為榮！「北車阻攻擊英雄」余家昶母忍悲說話了

捨命阻止惡徒張文在北車的暴力攻擊行為，隻身擋下一整箱汽油彈的余家昶，英雄雖死，但是卻讓大家永遠欽佩，他的母親今（22日）忍悲受訪，表示當天早有不祥預感，對兒子的義行表示「媽媽以你為榮！」

余家昶的母親受訪後忍不住痛哭。 （圖／中天新聞）

余家昶的母親受訪時全程忍著眼淚，表示平常兒子很孝順，幾乎每天都會用line傳貼圖跟她道早午晚安以及視訊，但唯獨事發當天沒有，「第一時間沒有想到是我的兒子，後來看新聞看到證券公司的57歲員工，我心就揪了一下，打了一下手機還會響，我媳婦有用她先生的手機，結果我不知道，她怕我傷心就沒跟我講…」據余家昶母親表示，媳婦怕她承受不住，才會她打十幾通都不接。

余家昶的母親忍悲受訪。 （圖／中天新聞）

余家昶的母親表示，「有些事情發生的時候我都會有預感」、「那天我就一直等…我就緊張了跟菩薩問說：『不可能吧？余家昶是不是有事』…前天我就跟我小媳婦說，妳趕快打電話…因為他每周六都會回來，但這週沒回來也沒講，我的心蹦蹦跳」。

余家昶的母親表示，兒子平常每天都會發圖跟她道早安，事發當天卻沒有。 （圖／中天新聞）

最後得知噩耗，余家昶的母親悲慟無以名狀，不過今天受訪時仍在鏡頭前向亡兒喊話：「媽媽以你為榮！」只是人心肉做，受訪完她已經撐不住，哭倒在旁人懷裡喊到：「我的兒子啊…」「失去一個兒子心都碎了」，令旁人也為之淚崩。

除了發圖片，余家昶也是每天會跟母親視訊。 （圖／中天新聞）

余家昶的母親受訪時，也提供兒子的大學畢業學士照，以及全家福給媒體，年輕的余家昶臉龐帥氣，英俊有為，如今卻已回不來。

余家昶的大學畢業照。 （圖／中天新聞）

余家昶跟父母及兄弟姊妹的合照。 （圖／中天新聞）

