影》媽媽做不好 一樣檢討改進！盧秀燕兩度鞠躬道歉

台中市長盧秀燕下午兩度90度鞠躬對外公開道歉。（陳淑娥攝）

台中爆發非洲豬瘟，中央15天禁制令陸續於今、明兩天起解除，台中市府在疫情處理上頻遭外界抨擊，市長盧秀燕下午兩度90度鞠躬對外公開道歉，她說，「身為市長，我必須概括承受，我應該要道歉」、「媽媽做不好，一樣要檢討改進」，她強調，這個案件市府也絕對會引以為戒。

針對非洲豬瘟事件懲處，台中市府中午發布聲明，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，即日起免去兩位局長職務；另動保處處長林儒良執行防疫任務，未能確實履行管理及督導職責，亦對中央應變中心指令傳達不確實，即日起免去機關首長一職，其餘涉有疏失人員已移請政風及人事單位依法查處。

盧秀燕下午2點率領市府多位一級主管舉行記者會對外公開道歉，盧秀燕發表2分鐘談話，期間兩度90度鞠躬道歉，其中1次在會中，鞠躬長達5秒鐘；另一次則於記者會結束後鞠躬後離開，並未接受提問。

盧秀燕指出，今天下午起非洲豬瘟陸續開放解封，市民家人及產業界的生活可以逐漸回到正常，這時候我有句話要表達，第一，在這次的防疫最重要任務，就是把疫情鎖在案場，讓病毒沒有外流，我們及中央團結合作齊心齊力，在過程中，對於中央給予的指導及協助 ，我深表感謝，在這同時也有很多各界好朋友，包括縣市長、民代、產業界或市民家人給予關心及鼓勵，我一併致謝。

第二、在整個防疫過程中，我們做得不夠好，身為市長，我必須概括承受，我應該要道歉，除了致歉，剛才已經發布人事首長相關異動 令，之前已啟動整個事件調查，現正在加速進行中，一有結果會跟大家公布，在這事件中，讓大家擔心了，我非常抱歉，「媽媽做不好，一樣要檢討改進」。

盧秀燕最後強調，台中市是一個努力向上進步的大城市，我們應該要做得更好，才能對得起大家7年來的支持和愛護，這個案件我們絕對會引以為戒。

