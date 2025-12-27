影/媽媽在這裡不怕！桃園勇母7.0強震瞬間「飛撲護兒」

宜蘭7.0強震讓全台民眾度過心驚一夜，不僅位於「搖滾區」的宜蘭縣出現飯店玻璃被震碎的驚悚畫面，桃園也有不少高樓的民眾被劇烈搖晃嚇壞，一名母親在強震發生瞬間，飛撲往嬰兒房把孩子抱出來。

該名母親迅速飛撲把孩子抱起。（圖／翻攝20220647_6的Threads，經授權使用）

根據該位母親提供《中天新聞網》的畫面，地震發生時孩子本來獨自在嬰兒床上酣睡，但劇震把其晃醒，她也第一時間衝到房裡，抓緊時機2秒內迅速撲上去，抱起孩子往外衝，血脈相連的母愛舉動不假思索做出，據她表示位於7樓的住處當下劇烈搖晃，「真的嚇死掉」，所幸最後母子均安無人受傷。

12月27日深夜，宜蘭外海發生芮氏規模7.0的強震。（圖/中央氣象署）

礁溪山泉大飯店玻璃震破。（圖/中天新聞）

新北龍安陸橋的結構剝落。（圖/新北市消防局提供）

