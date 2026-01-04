影/嫌池子髒！新北萬里2對夫妻泡腳打起來 全進警局

當場「2打2」！新北市著名觀光景點「大鵬足湯公園」昨天（3日）發生2對夫妻因為泡腳池的衛生問題吵了起來，先是老婆們互毆，接著連老公們也都加入戰局。

2對夫妻互毆畫面。（圖／翻攝社會事新聞影音）

金山分局的調查，兩位打架的夫妻在昨天下午1點多發生衝突，先是40歲黃女跟50歲吳女，因為泡腳池的衛生問題吵架，然後開始拉扯，黃女的丈夫47歲許男、吳女的丈夫53歲張男本來連忙上前勸架，但勸著勸著竟然也開始互毆，演變成「2打2」的局面。

2對夫妻互毆畫面。（圖／翻攝社會事新聞影音）

警方獲報趕來阻止，一番了解得知鬥毆起因是因為兩位老婆中其中一位是陸配，邊泡腳邊嫌池水髒，另一位老婆當場插嘴回了句：「泡腳本來就這樣，沒人強迫你來泡」，讓該名陸配當場火大，衍生接下來的衝突，最後4人通通被帶去就醫，接著全進了警局，雖然雙方表示暫時不提告，但觸犯《社會秩序維護法》是事實，警方仍依法將4人送辦。

