影／嬉遊東螺溪漫步欒樹雨 華山溪湖天使站建站15年溫暖不斷

▲華山基金會溪湖天使站深耕地方服務滿15年，陪伴在地246位弱勢長輩走過孤寂歲月，昨日上午在「東螺溪生態教育園區」舉辦「建站15週年感恩活動」。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】華山基金會溪湖天使站深耕地方服務滿15年，陪伴在地246位弱勢長輩走過孤寂歲月，昨（6）日上午在「東螺溪生態教育園區」舉辦「建站15週年感恩活動」，以「嬉遊東螺溪・漫步欒樹雨」為主題，邀請長輩們走進金黃欒樹隧道，感受秋季染色的溫柔風景，也象徵長輩歷經歲月洗禮後，依然在陪伴中綻放屬於自己的光。

活動由溪湖鎮立幼兒園以童趣表演暖場，溪湖鎮公所秘書陳畇秀代表鎮長何炳樺、湖埔社區大學執行長林淑玲及多位民代服務團隊到場祝賀，一同向長期支持長者服務的志工及各界善心人士致意。現場並安排湖埔社區大學指導長輩，以廢棄木棧板搭配綠植手作家飾，展現環保與生活美學結合的在地實踐。

台灣欒樹的花語是溫暖的陪伴，和華山基金會的使命相同。華山基金會服務不只是協助生活，更是情感的支持與傾聽。近90歲的陳奶奶分享，因行動不便常在家中跌倒，曾一度不敢出門，「但華山都會記得我，也不嫌我慢，讓我敢再走出來。」一句話，道出服務的真正意義。

適逢全民普發現金政策將上路，現場也邀請彰化縣警察局溪湖分局犯罪預防宣導團向長輩進行反詐宣導，提醒防範電話詐騙及假投資陷阱，讓長者能安心在地老化。

華山基金會秉持在地服務，於台澎金馬設立近400個愛心天使站，免費提供失依、失能、失智等「三失」老人服務，溪湖天使站目前服務78位弱勢長輩，尚還有60位長輩未被認助，現正發起2025年「幫助一個站，守護100位孤老」常年認助計畫，期盼各界響應，每月1,250元，一年15,000元，一起守護孤單的背影。

華山基金會希望各界善心人士有錢出錢、有力出力，支持認助計劃及參與愛老人義工行列。