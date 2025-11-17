影/孫德榮2度心悸、暈眩！急聯絡律師改遺囑 3億元分配全說了

64歲王牌經紀人孫德榮近日身體狀況再度引發關注。他16日透露夜間出現兩次心悸與一次暈眩後，決定加速落實「生前遺囑」，並將盡速與律師修訂正式版本；其名下約3億元資產，已列入分配的親友至少30人，名單中沒有一個姓孫者。

孫德榮近日身體狀況再度引發關注。（圖／翻攝孫腫來了 臉書）

孫德榮16日在社群平台表示，「有不好消息！昨天晚上心悸兩次，一次暈眩，讓我深感不安」，並提到5年前也曾在住院期間發生暈眩，因擔心未來出現無法掌控的狀況，當年出院隨即將延宕4年未售出的百坪透天別墅，一次降價500萬元出售，強調「能自己處理的就快點處理掉，免得以後一堆問題」。

孫德榮決定加速落實「生前遺囑」。（圖／翻攝孫腫來了 臉書）

他坦言目前身體狀況仍可，想等下次住院再做檢查，並希望外界不必過度擔憂。面對健康警訊，他同時宣布將把「生前遺囑」正式化，會儘快與友人及律師修訂定案。

孫德榮透露近來有心悸與暈眩症狀。（圖／翻攝孫腫來了 臉書）

關於遺囑內容，孫德榮先前曾說，希望以自己喜歡的方式離開，壽衣、遺照、墓地皆已預備，並規劃火化後土葬。他提及約3億元遺產的分配原則，已納入至少30名親友，連受託律師看到名單都驚訝「怎麼這麼多！」；名單中沒有一位姓孫者，他強調「他們只要讓我快樂，我就給」，資產將分給真正對他好的人。

