影／孫生受害者再+1！多莉曬他「超沒禮貌」私訊截圖 怒轟：超像在叫狗 網友全炸鍋

「反骨男孩」前成員孫生日前因涉強制猥褻，甚至將私密影像外流，遭檢警起訴並求處重刑，形象重挫。而在 IG 擁有數十萬粉絲的大尺模特兒多莉昨（17）日也出面指控，孫生上個月曾私訊邀請她一同出席拳願格鬥賽，但不僅把她的名字打錯，語氣還相當直接，讓她氣得當場封鎖對方。

模特兒多莉長文指控孫生態度輕浮的私訊，引發熱烈討論。（圖／Threads：dory_0.6.2.0_2.0）

多莉在 Threads 發文透露，自己大約在「三年前第一次實際見到孫生」，當時對他的印象不差，甚至認為他是「可以交朋友的對象」。不過後來幾次邀約，她都因剛好有事而婉拒。直到性騷擾事件爆發後，孫生公開表示會將「不熟的朋友刪除」，多莉她才發現自己也被退追，讓她感到相當意外，直言：「會覺得你不是把我當朋友？還是你想幹嘛？」

多莉進一步指出，之後發生的正是截圖的私訊事件，認為既然對方已經退追，代表雙方並不熟識，卻仍以「多利 來」這種隨興、缺乏尊重的語氣邀約，讓她直呼「超像在叫狗」。貼文曝光後，引發大量網友與其他女生創作者撻伐，紛紛留言表達同情：「覺得約不到就沒用才退追」、「他根本沒把女生當朋友，是把女生當獵物」

多莉公開孫生的私訊對話紀錄。（圖／Threads：dory_0.6.2.0_2.0）





