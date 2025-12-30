影/孫生涉猥褻性侵未成年開庭！爆氣怒嗆原告：撒謊會有報應

被指控猥褻2名成年女子，性侵1名未成年女子的前「反骨男孩」成員孫生，今天因此案前往台北地方法院出庭，開庭完後他表示本來不想受訪，但被對方氣到，直接在北院門口爆氣受訪。

孫生北院爆氣開嗆原告。 （圖／中天新聞）

據了解今天一次審了孫生涉及的4起性相關案件，其中一位指控遭孫生侵害的女子，還坐在隔離室裡跟他對質，孫生表示開完庭後「本來不想受訪，因為性案件不能公開，我不會細講…但是覺得很過分，因為當庭扯謊，真的會有報應，一切讓證據說話」他也澄清他沒有跟記者嘻皮笑臉，跟記者「雙手比讚」意思是要跟媒體表示：「你們辛苦了」。

在北院門口受訪時，孫生講到火大不斷罵：「太不舒服了…我真的覺得很不可思議，像之前我打女生屁股，或是造成別的女生不舒服，是我的錯…但是有些會趁火打劫的、趁亂來亂講的，妳搞得像玩狼人殺一樣…妳是狼人，我是預言家」、「我是有話直說的人，做過的事我都會承認，但性侵不能賴在我身上」。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

