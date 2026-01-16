影／孫藝珍3歲兒奶音狂催「快吹蠟燭」原因超可愛

南韓藝人「孫藝珍」11日迎來44歲生日。（圖／翻攝自孫藝珍Instagram）





南韓藝人「孫藝珍」11日迎來44歲生日，近日在社群平台分享與親友慶生畫面。兒子「甜豆」獻唱生日歌，還催促媽媽快吹蠟燭，讓現場氣氛相當歡樂。

南韓藝人孫藝珍vs.兒子：「祝妳生日快樂，祝妳生日快樂，親愛的媽媽，祝妳生日快樂。」

聽著兒子唱的生日快樂歌，孫藝珍笑開懷。她在11日過44歲生日，近日也在社群平台分享與親友慶生的喜悅。

南韓藝人孫藝珍vs.兒子：「吹蠟燭啊，要吹蠟燭啊。」

媽媽都還沒許完生日願望，兒子甜豆就催促她快吹蠟燭，也讓孫藝珍笑著回應，願望都還沒許完，吹什麼蠟燭，氣氛相當歡樂。

南韓藝人孫藝珍vs.兒子：「這樣吹的話，煙不就會呼，飄散開來嗎？（吃炸雞吧）！」

甜豆的童言童語真的有夠可愛，而孫藝珍分享的慶生照片，有與友人一起吃飯，也有跟姐妹淘一起度過，蛋糕上面還插滿了她的照片，但最卡哇伊的，還是兒子甜豆的「獻聲祝福」。



