(影) 它的機翼裝反了? 俄蘇-47奇異外型引關注 「前掠翼」大幅提升機動性

[Newtalk新聞] 雖然俄羅斯官方已經選擇蘇-57 作為下一代戰機的量產方向，但多款設計迥異的廢案仍吸引世界各地軍事愛好者關注。近期有中國媒體針對已被放棄的俄羅斯蘇-47 「金鵰」戰鬥機進行分析，認為其獨特設計可以大幅提升戰機的機動性，並對該款戰鬥機最終遭到淘汰一事感到惋惜。





中國《央視新聞》旗下的兵器科技頻道近期發布影片，針對已被俄羅斯軍方宣布開發終止的蘇-47 「金鵰」超音速戰機進行分析。該影片指出，與常規的戰機設計不同，蘇-47 採用「前掠翼」設計的機翼，試圖進一步提升戰機的機動性能，認為該款戰機的機動能力遠超其他國家同期製造的戰機，是「冷戰時期蘇霍伊的腦洞之作」。

廣告 廣告





根據公開消息顯示，由於蘇-47 採用了可能影響空氣動力學布局的前掠翼設計，俄羅斯方面在該款戰機上額外增加許多機翼翼根邊條與機身邊條，試圖透過相關設計降低空氣阻力，並減少雷達的反射信號。而前掠翼提供的高機動性則能讓蘇-47 在進行超音速飛行時，仍擁有極大的轉向率，進而在與敵機的纏鬥過程中爭取優勢。





雖然蘇-47 使用了多項先進技術，並被俄羅斯當局寄予厚望，甚至一度將其視為一款生產型戰機，但其有限的隱身性能導致該款機型被俄羅斯軍方淘汰。最終，蘇-47 僅完成 2 架原型機，被露天存放於俄羅斯格羅莫夫試飛院，並在 2019 年的莫斯科航空展中最後一次公開亮相。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

聯合追捕俄潛艇! 英國、挪威共組艦隊 防北大西洋海底設施遭破壞

解放軍「特種機」東海被秀導彈威脅! 遠海訓練遭外機逼近百米 對峙20分鐘