影/「安世之亂」引爆車用晶片危機！蔡正元：內賊勾結荷蘭政府

荷蘭政府介入安世半導體（Nexperia）經營權，導致與中方關係緊張，中方一度停止出貨反制，前立委蔡正元表示，這起事件是「內賊勾結外人」，用國安名義扣帽子。

前立委蔡正元。（圖/翻攝《全球大視野》）

蔡正元在中天節目《全球大視野》表示，「安世半導體純粹就是內賊勾結外面的奸人，外面的奸人指的就是荷蘭政府。這個政府已經選出來準備下台，還要撈一票，用國家安全的名義扣帽子。」

蔡正元指控，部分歐洲高層政客與企業高管存在利益輸送行為，「內部的外籍高管去找另外一家公司要來併吞這家公司，就拿錢塞給德國、荷蘭的官員，由這家公司付錢給這些要下台的政客。」

蔡正元強調，安世半導體雖技術不算先進，但在汽車晶片領域具有認證優勢，短期難以取代，「汽車晶片要裝上去，在汽車裡面測試1、2年以後才能認證通過。你現在能夠做，認證通過是2年後，那你工廠不是停2年了啊？」

對於大陸可能的策略，蔡正元認為，北京不打算與歐洲正面衝突，而是以金融與貿易方式靈活反制，「大陸也不想得罪歐洲車企，反正庫存量還很多。你給我買的條件是用人民幣來買，那荷蘭就不能扣我的錢啦。用美金你可能扣得到，人民幣就扣不到了，你看厲害吧。」

