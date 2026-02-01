影/安平福城堂遶境 「廟會女神」偕百禮生遊街波濤洶湧

台南安平福城堂舉辦「福德正神三載圓科平安遶境大典」，台南舞魅孃破紀錄出動100位辣妹禮生參與盛事，負責舉旗、前導及藝閣車等任務。有「廟會女神」封號的曾甜及「最美禮生」寧寧坐鎮藝閣車，成為遶境隊伍最受矚目的焦點。

百位辣妹禮生頂寒風遶境。（圖／中天新聞）

舞魅孃團長龜龜表示，100位禮生分別在舉旗、前導、藝閣車等位置，還邀請到藝人曾甜坐鎮藝閣車。龜龜指出，一般常見禮生人數是6至8位，2024年福城堂已祭出60位禮生，這次再破紀錄一口氣加到100人，首次出到如此龐大的禮生陣容共同參與。

曾甜表示，平常看小朋友坐在藝閣車發糖果很有趣，所以想來親身體驗，一收到邀請就立刻答應。很高興能嘗試沒做過的事情。她坦言，坐上來感覺非常不一樣，高度有點可怕。

寧寧也說，坐上這麼高的藝閣車還是會有點害怕，不過第一次體驗滿有新鮮感的。她也大讚整體服裝很「仙氣」，從頭飾、服裝到髮妝設計都是由團長一手打造。

「廟會女神」曾甜 。（圖／中天新聞）

曾甜坐鎮藝閣車 。（圖／中天新聞）

現場畫面。（圖／中天新聞）

